РУСАДА в 2025 году выявило рост числа нарушений антидопинговых правил
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило ТАСС, что в 2025 году было выявлено 109 случаев возможных нарушений антидопинговых правил.
«В декабре РУСАДА выявило 11 случаев возможных нарушений антидопинговых правил. Всего за год — 109», — сказала собеседница ТАСС.
По сравнению с 2024 годом количество случаев нарушения правил увеличилось на семь. За 12 месяцев РУСАДА выявило 102 случая нарушений антидопинговых правил.
Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова в мае 2024 года рассказала ТАСС, что в пробах атлетов чаще всего обнаруживали анаболические стероиды, диуретики и маскирующие агенты, а также мельдоний.
