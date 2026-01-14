 Перейти к основному контенту
РУСАДА в 2025 году выявило рост числа нарушений антидопинговых правил

В пресс-службе РУСАДА отметили, что в декабре 2025 года было выявлено 11 случаев возможных нарушений антидопинговых правил
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило ТАСС, что в 2025 году было выявлено 109 случаев возможных нарушений антидопинговых правил.

«В декабре РУСАДА выявило 11 случаев возможных нарушений антидопинговых правил. Всего за год — 109», — сказала собеседница ТАСС.

РУСАДА дисквалифицировало 20-летнего рекордсмена по легкой атлетике
Спорт
Никита Великоцкий

По сравнению с 2024 годом количество случаев нарушения правил увеличилось на семь. За 12 месяцев РУСАДА выявило 102 случая нарушений антидопинговых правил.

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова в мае 2024 года рассказала ТАСС, что в пробах атлетов чаще всего обнаруживали анаболические стероиды, диуретики и маскирующие агенты, а также мельдоний.

