Бывший тренер «Химок» возглавил самый титулованный клуб Анголы

Испанец Франк Артига стал главным тренером «Петру Атлетику»

Франк Артига (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига возглавил ангольский клуб «Петру Атлетику». Об этом сообщается на сайте команды.

Испанец возглавлял «Химки» с июня 2024 года по апрель 2025-го. Покинул он команду, которая испытывала проблемы с финансированием, после 24-го тура РПЛ. Завершили сезон «Химки» на 12-м месте, но не получили лицензию на выступление в РПЛ и объявили о приостановлении деятельности.

«Петру Атлетику» является одним из лучших клубов, который все время играет в Лиге чемпионов КАФ. Это большой и богатый клуб, который в России можно сравнить с «Зенитом». Мы подписали контракт на один год», — сказал «Матч ТВ» агент Артиги Дмитрий Селюк.

«Петру Атлетику» — самый титулованный клуб Анголы (19 побед в чемпионате и 15 в Кубке страны).

Ранее Артига с 2010 года работал в структуре «Барселоны», тренировал команды разных возрастов вплоть до 2021 года. За это время выиграл 12 чемпионских титулов в юношеских и молодежных турнирах Испании. В позапрошлом сезоне тренер возглавлял московскую «Родину», которая под его руководством заняла пятое место в Первой лиге.