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Спорт ,  
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Бывший тренер «Химок» возглавил самый титулованный клуб Анголы

Бывший тренер «Химок» Франк Артига возглавил самый титулованный клуб Анголы
Испанец Франк Артига стал главным тренером «Петру Атлетику»
Франк Артига
Франк Артига (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига возглавил ангольский клуб «Петру Атлетику». Об этом сообщается на сайте команды.

Испанец возглавлял «Химки» с июня 2024 года по апрель 2025-го. Покинул он команду, которая испытывала проблемы с финансированием, после 24-го тура РПЛ. Завершили сезон «Химки» на 12-м месте, но не получили лицензию на выступление в РПЛ и объявили о приостановлении деятельности.

«Петру Атлетику» является одним из лучших клубов, который все время играет в Лиге чемпионов КАФ. Это большой и богатый клуб, который в России можно сравнить с «Зенитом». Мы подписали контракт на один год», — сказал «Матч ТВ» агент Артиги Дмитрий Селюк.

«Петру Атлетику» — самый титулованный клуб Анголы (19 побед в чемпионате и 15 в Кубке страны).

Ранее Артига с 2010 года работал в структуре «Барселоны», тренировал команды разных возрастов вплоть до 2021 года. За это время выиграл 12 чемпионских титулов в юношеских и молодежных турнирах Испании. В позапрошлом сезоне тренер возглавлял московскую «Родину», которая под его руководством заняла пятое место в Первой лиге.

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