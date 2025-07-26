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Спорт ,  
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Бывший испанский тренер «Химок» заявил о желании вернуться в Россию

Бывший тренер «Химок» испанец Артига заявил о желании вернуться в Россию
Франк Артига, который недавно возглавил ангольский клуб «Петру Атлетику», отметил, что в ближайшем будущем снова хочет поработать в России
Франк Артига
Франк Артига (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига хотел бы снова поработать в России. Об этом испанец заявил «Спорт-Экспрессу».

«В ближайшем будущем, конечно, я хочу вернуться в Россию. Здесь был мой первый опыт работы во взрослой команде. Я чувствовал себя очень хорошо, меня любили игроки и фанаты, а также был очень уважаем прессой», — сказал Артига.

В конце июня Артига возглавил ангольский клуб «Петру Атлетику». «Сейчас я сосредоточен на «Петру», где очень высокие задачи», — добавил испанец.

Испанец возглавлял «Химки» с июня 2024 по апрель 2025 года. Покинул он команду, которая испытывала проблемы с финансированием, после 24-го тура РПЛ. Завершили сезон «Химки» на 12-м месте, но не получили лицензию на выступление в РПЛ.

Ранее Артига с 2010 года работал в структуре «Барселоны», тренировал команды разных возрастов вплоть до 2021 года. За это время выиграл 12 чемпионских титулов в юношеских и молодежных турнирах Испании. В позапрошлом сезоне тренер возглавлял московскую «Родину», которая под его руководством заняла пятое место в Первой лиге.

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Футбол Франк Артига ФК Химки
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