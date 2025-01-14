Экс-помощник Черчесова стал тренером одного из лидеров Первой лиги
Мирослав Ромащенко вошел в тренерский штаб «Урала». Об этом сообщается в телеграм-канале екатеринбургского клуба Первой лиги.
Последним местом работы 51-летнего Ромащенко был грозненский «Ахмат», который он покинул в апреле прошлого года. Ранее в качестве главного тренера белорус возглавлял томскую «Томь» и белгородский «Салют», много лет был помощником Станислава Черчесова, в том числе в сборной России, московском «Динамо», польской «Легии» и венгерском «Ференцвароше».
Бывший футболист сборной Белоруссии Ромащенко известен по выступлениям за московский «Спартак», с которым стал двукратным чемпионом России. В своей игровой карьере он в середине 1990-х провел два сезона в екатеринбургском «Уралмаше», откуда позже перешел в «Спартак».
«Урал» занимает третье месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков после 21 тура.
И.о. главного тренера «Урала» сейчас является 34-летний Олег Шатов, бывший футболист «Зенита» и сборной России.
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