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Экс-помощник Черчесова стал тренером одного из лидеров Первой лиги

Экс-помощник Черчесова Ромащенко вошел в тренерский штаб «Урала»
Мирослав Ромащенко, который в прошлом году покинул пост наставника грозненского «Ахмата», вошел в тренерский штаб екатеринбургского «Урала»
Мирослав Ромащенко
Мирослав Ромащенко (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Мирослав Ромащенко вошел в тренерский штаб «Урала». Об этом сообщается в телеграм-канале екатеринбургского клуба Первой лиги.

Последним местом работы 51-летнего Ромащенко был грозненский «Ахмат», который он покинул в апреле прошлого года. Ранее в качестве главного тренера белорус возглавлял томскую «Томь» и белгородский «Салют», много лет был помощником Станислава Черчесова, в том числе в сборной России, московском «Динамо», польской «Легии» и венгерском «Ференцвароше».

Бывший футболист сборной Белоруссии Ромащенко известен по выступлениям за московский «Спартак», с которым стал двукратным чемпионом России. В своей игровой карьере он в середине 1990-х провел два сезона в екатеринбургском «Уралмаше», откуда позже перешел в «Спартак».

«Урал» занимает третье месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков после 21 тура.

И.о. главного тренера «Урала» сейчас является 34-летний Олег Шатов, бывший футболист «Зенита» и сборной России.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Урал Первая лига (ФНЛ) Мирослав Ромащенко
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