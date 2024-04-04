Футбольный клуб из Чечни остался без тренера

Мирослав Ромащенко назвал свой уход из клуба верным шагом. По словам источников «РБК Спорт» и «Чемпионата», основным кандидатом на должность тренера грозненцев является Магомед Адиев

Мирослав Ромащенко (Фото: Sergey Elagin / Global look press)

Мирослав Ромащенко подал в отставку с поста главного тренера грозненского «Ахмата», сообщается на сайте клуба.

Это произошло после проигранного матча в Кубке России против «Оренбурга» (0:1). «Мы пообщались с руководством клуба, я попросил об отставке, президент клуба ее принял. Думаю, это решение будет правильным, с учетом того, что остается девять матчей до конца сезона. Надеемся, что это даст команде импульс, какие-то новые эмоции», — сказал Ромащенко, выразив надежду, что его шаг пойдет команде на пользу.

«Ахмат», со своей стороны, поблагодарил Ромашенко за работу. «Мы благодарим Мирослава Юрьевича за работу в клубе, желаем ему удачи в дальнейшей тренерской карьере», — заявили в клубе, добавив, что информацию о новом тренере они объявят дополнительно.

Источник в клубе сообщил «РБК Спорт», что основным кандидатом на вакантную должность является Магомед Адиев, тренирующий сборную Казахстана. Информацию об этом также приводит «Чемпионат». Адиев уже работал в грозненском клубе в качестве ассистента главного тренера.

«Ахмат» после 21 тура с 20 очками занимает 12-ю строчку в турнирной таблице. Ромащенко возглавлял клуб с августа 2023 года. До этого он работал в грозненском клубе с октября 2011-го по май 2013 года в качестве ассистента главного тренера Станислава Черчесова.

Ромащенко, бывший футболист сборной Белоруссии, известен по выступлениям за московский «Спартак», с которым стал двукратным чемпионом России.

В качестве главного тренера работал в дубле «Спартака», в 2008 году несколько месяцев возглавлял «Томь», также тренировал белгородский «Салют». После этого Ромащенко много лет был помощником Черчесова, в том числе в сборной России, московском «Динамо», польской «Легии» и венгерском «Ференцвароше», из которого Черчесов и его тренерский штаб были уволены 19 июля после сенсационного поражения от «Клаксвика» с Фарерских островов в квалификационном раунде Лиги чемпионов.