Ротенберг пообещал сделать выводы после разгрома СКА от «Спартака»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг расстроен, что петербургская команда не смогла забросил ни одной шайбы в матче регулярного чемпионата КХЛ против московского «Спартака». Об этом он заявил в эфире «Матч ТВ».
СКА уступил дома «Спартаку» со счетом 0:5.
«Хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли. Были полные трибуны. Мы обязательно сделаем выводы и в следующей домашней игре сыграем по‑другому», — сказал Ротенберг.
Главный тренер СКА отметил, что это поражение будет хорошим опытом для молодых игроков клуба. «Это хоккей. Мы допустили ошибки. Больше расстроило, что мы не забили. Вернемся сильнее и злее», — добавил Ротенберг.
Это поражение стало одним из крупнейших в тренерской карьере Ротенберга. СКА в марте 2022 года проигрывал «Спартаку» в матче серии 1/4 финала плей-офф со счетом 1:6.
«Спартак» набрал 57 очков в 41 матче и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 54 очками в 42 встречах расположился на пятой строчке.
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