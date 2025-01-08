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Ротенберг пообещал сделать выводы после разгрома СКА от «Спартака»

Ротенберг о разгромном поражении от «Спартака» в КХЛ: вернемся сильнее и злее
Главный тренер СКА пообещал, что его команда «вернется сильнее и злее» после домашнего поражения от «Спартака» со счетом 0:5
Роман Ротенберг
Роман Ротенберг (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Главный тренер СКА Роман Ротенберг расстроен, что петербургская команда не смогла забросил ни одной шайбы в матче регулярного чемпионата КХЛ против московского «Спартака». Об этом он заявил в эфире «Матч ТВ».

СКА уступил дома «Спартаку» со счетом 0:5.

«Хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли. Были полные трибуны. Мы обязательно сделаем выводы и в следующей домашней игре сыграем по‑другому», — сказал Ротенберг.

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Главный тренер СКА отметил, что это поражение будет хорошим опытом для молодых игроков клуба. «Это хоккей. Мы допустили ошибки. Больше расстроило, что мы не забили. Вернемся сильнее и злее», — добавил Ротенберг.

Это поражение стало одним из крупнейших в тренерской карьере Ротенберга. СКА в марте 2022 года проигрывал «Спартаку» в матче серии 1/4 финала плей-офф со счетом 1:6.

«Спартак» набрал 57 очков в 41 матче и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 54 очками в 42 встречах расположился на пятой строчке.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Спартак ХК СКА Санкт-Петербург Роман Ротенберг
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