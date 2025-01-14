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Почетного главу белгородской федерации бокса обвинили в сборе «общака»

Почетного главу федерации бокса Белгородской области обвинили в сборе «общака»
Следствие обвинило белгородского бизнесмена Владимира Тебекина в занятии высшего положения в преступной иерархии и незаконной банковской деятельности
Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press
Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов следствия о продлении срока содержания под стражей на три месяца (до 19 апреля) Владимиру Тебекину, председателю общественной палаты Шебекинского городского округа, почетному президенту федерации бокса Белгородской области, президенту благотворительного фонда «Айсберг». Об этом сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.

Тебекин является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). ФСБ задержала Тебекина и другого белгородского бизнесмена, Геннадия Бобрицкого, в июне 2023 года. Через два дня их доставили в Москву и арестовали. Суть обвинения заключается в совершении в 2014 году двух неправомерных сделок по отчуждению имущества компании «Энергомаш» в пользу общества «Индустрия», в результате чего администрация Белгородской области (ей тогда принадлежало около половины акций «Энергомаша») получила ущерб в размере 661 млн руб.

Как сообщают «Ведомости», следственный департамент МВД во время заседания о продлении меры пресечения Тебекину обвинил его в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК) и незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК). Согласно фабуле уголовного дела, озвученной в суде, Тебекин еще в 2002 году получил статус в криминальной среде, а следствие пришло к выводу, что федерация бокса и фонд «Айсберг» использовались для сбора «общака». К новому делу следователи присоединили 20 эпизодов особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК). Тебекин заявил в суде, что «никакого отношения к преступному миру не имел» и не имеет.

Тебекин — почетный президент белгородской федерации бокса, президент благотворительного фонда «Айсберг», совладелец фастфуд-сети «Мистер Бургер». «Бел.ру» отмечало, что номинально ему не принадлежит ни одна компания, но он владеет бизнесом через своих сыновей Дмитрия и Михаила и жену Татьяну. По данным сервиса «РБК Компании», Татьяне Викторовне Тебекиной принадлежат доли в уставном капитале нескольких белгородских компаний: «Базис», «Автосфера», «Бизнес-Плюс» (занимаются арендной деятельностью). Сумму чистых активов Михаила Тебекина в 2021 году издание оценило в 792 млн руб.

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