Суд в Москве арестовал двух белгородских предпринимателей

Мещанский суд Москвы поместил под стражу двух предпринимателей из Белгородской области Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого. Об этом сообщается на портале столичных судов общей юрисдикции.

В картотеке суда говорится, что они являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

ФСБ задержала белгородских бизнесменов Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого по подозрению в экономических преступлениях 2 июня. «Коммерсант» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщал, что задержание произошло как часть расследования серии экономических преступлений и пресечения деятельности организованных преступных сообществ в Белгородской области.

Тебекин — почетный президент белгородской «Федерации бокса», президент благотворительного фонда содействия здоровому образу жизни «Айсберг», совладелец фастфуд-сети «Мистер Бургер». «Бел.ру» в своем рейтинге самых влиятельных жителей Белгородской области за 2022 год поместил Тебекина на 9 место.



Бобрицкий в том же списке занимает 57 место. Бизнесмен раньше руководил агрохолдингом «Приосколье», но в феврале ушел с поста гендиректора. По данным «Бел.ру», Бобрицкий «тесно общался» с бывшим губернатором Евгением Савченко и «взаимодействовал» с Тебекиным.