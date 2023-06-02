ФСБ задержала белгородских бизнесменов Тебекина и Бобрицкого

Геннадий Бобрицкий (Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»)

ФСБ задержала белгородских бизнесменов Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого по подозрению в экономических преступлениях. Об этом сообщили источник ТАСС в правоохранительных органах и издание «Бел.ру».

Предпринимателей задерживали сотрудники регионального и московского управлений спецслужбы, рассказал собеседник ТАСС.

Тебекин — почетный президент белгородской «Федерации бокса», президент благотворительного фонда содействия здоровому образу жизни «Айсберг», совладелец фастфуд-сети «Мистер Бургер». «Бел.ру» в своем рейтинге самых влиятельных жителей Белгородской области за 2022 год поместил Тебекина на 9-ю строчку. Портал отмечал, что номинально ему не принадлежит ни одна компания, но он владеет бизнесом через своих сыновей Дмитрия и Михаила и жену Татьяну. По данным сервиса «РБК Компании», Татьяне Викторовне Тебекиной принадлежат доли в уставном капитале нескольких белгородских компаний: «Базис», «Автосфера», «Бизнес-Плюс» (занимаются арендной деятельностью). Сумму чистых активов Михаила Тебекина в 2021 году издание оценило в 792 млн руб.

Бобрицкий в том же списке занимает 57-е место. Бизнесмен раньше руководил агрохолдингом «Приосколье», но в феврале ушел с поста гендиректора. По данным «Бел.ру», Бобрицкий «тесно общался» с бывшим губернатором Евгением Савченко и «взаимодействовал» с Тебекиным.

РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ России.