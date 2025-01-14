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Российская теннисистка Калинская снялась с Australian Open

Российская теннисистка Калинская снялась с Australian Open перед началом матча
Анна Калинская в первом круге турнира должна была сыграть против австралийки Кимберли Биррелл, но сообщила об отказе от участия до начала матча
Анна Калинская
Анна Калинская (Фото: Global Look Press)

Четвертая ракетка России Анна Калинская отказалась от участия в Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне. 

Россиянка в первом круге турнира должна была сыграть против австралийской теннисистки Кимберли Биррелл, но объявила об отказе от участия до начала матча. Причина, из-за которой россиянка снялась, не называется.

Российскую теннисистку заменила немка Ева Лис.

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Калинская 7 января не смогла закончить матч первого круга турнира WTA в Аделаиде против швейцарки Белинды Бенчич, отказавшись от продолжения матча в начале второго сета.

26-летняя Калинская в рейтинге WTA занимает 16-е место. В прошлом сезоне она впервые в карьере вышла в финал турнира категории WTA-1000 (в Дубае), дошла до своего первого в карьере четвертьфинала на турнире «Большого шлема» (Australian Open), выиграла семь из девяти матчей с теннисистками из топ-10. На счету теннисистки нет побед на турнирах под эгидой WTA.

Australian Open, первый в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит с 12 по 26 января в Мельбурне на харде. Призовой фонд турнира составляет $59,8 млн. У женщин действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко (1), а среди мужчин — итальянец Янник Синнер.

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