Российская теннисистка Калинская снялась с Australian Open

Анна Калинская в первом круге турнира должна была сыграть против австралийки Кимберли Биррелл, но сообщила об отказе от участия до начала матча

Анна Калинская (Фото: Global Look Press)

Четвертая ракетка России Анна Калинская отказалась от участия в Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне.

Россиянка в первом круге турнира должна была сыграть против австралийской теннисистки Кимберли Биррелл, но объявила об отказе от участия до начала матча. Причина, из-за которой россиянка снялась, не называется.

Российскую теннисистку заменила немка Ева Лис.

Калинская 7 января не смогла закончить матч первого круга турнира WTA в Аделаиде против швейцарки Белинды Бенчич, отказавшись от продолжения матча в начале второго сета.

26-летняя Калинская в рейтинге WTA занимает 16-е место. В прошлом сезоне она впервые в карьере вышла в финал турнира категории WTA-1000 (в Дубае), дошла до своего первого в карьере четвертьфинала на турнире «Большого шлема» (Australian Open), выиграла семь из девяти матчей с теннисистками из топ-10. На счету теннисистки нет побед на турнирах под эгидой WTA.

Australian Open, первый в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит с 12 по 26 января в Мельбурне на харде. Призовой фонд турнира составляет $59,8 млн. У женщин действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко (1), а среди мужчин — итальянец Янник Синнер.