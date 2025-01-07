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Россиянка не смогла завершить матч первого круга турнира WTA в Аделаиде

Калинская не смогла доиграть матч с Бенчич в первом круге турнира WTA в Аделаиде
Анна Калинская из-за травмы снялась с матча против швейцарки Белинды Бенчич по ходу второго сета встречи
Анна Калинская
Анна Калинская (Фото: Global Look Press)

Третья ракетка России Анна Калинская не смогла доиграть матч первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Аделаиде

Россиянка, которая была посеяна под седьмым номером, отказалась продолжать встречу против швейцарки Белинды Бенчич при счете 2:6, 0:1 в пользу соперницы. Встреча продлилась 49 минут

В пресс-службе WTA пожелали здоровья Калинской, заявив, что она была вынуждена сняться из-за травмы.

 

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В следующем круге Бенчич, которая отобралась на турнир через квалификацию, встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой (без номера посева).

26-летняя Калинская в рейтинге WTA занимает 14-е место. В прошлом сезоне она впервые в карьере вышла в финал турнира категории WTA-1000 (в Дубае), дошла до своего первого в карьере четвертьфинала на турнире «Большого шлема» (Australian Open), выиграла семь из девяти матчей с теннисистками из топ-10. На счету теннисистки нет побед на турнирах под эгидой WTA.

Турнир WTA-500 в Аделаиде проходит с 6 по 11 января. Призовой фонд соревнований составляет $1,064 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Латвии Елена Остапенко.

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Альвина Цаканян
теннис WTA Анна Калинская
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