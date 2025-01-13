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Три россиянки вышли во второй круг Australian Open

Из россиянок Australian Open после первого круга покинули Камилла Рахимова и Полина Кудерметова

Российские теннисистки Анастасия Потапова, Диана Шнайдер и Людмила Самсонова вышли во второй круг Australian Open (Открытого чемпионата Австралии).

Шнайдер (12-й номер посева) победила итальянку Элизабетт Коччаретто со счетом 7:6 (7:4), 6:4. Следующей соперницей 20-летней россиянки станет австралийка Айла Томлянович.

Самсонова (25) победила соотечественницу Камиллу Рахимову со счетом 6:2, 6:4. Во втором круге россиянка сыграет с Ольгой Данилович из Сербии.

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Потапова победила словенку Тамару Зиданшек со счетом 6:2, 7:5.
В следующем раунде сыграет с победительницей встречи Анастасия Павлюченкова (Россия, 27-й номер посева) — Юэ Юань (Китай).

Россиянка Полина Кудерметова проиграла польке Магдалене Френх со счетом 4:6, 4:6.

Australian Open проводится на покрытии «хард» в Мельбурне. Призовой фонд турнира — более $59,7 млн. Женский одиночный турнир завершится 25 января. Действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко. Из россиянок только Мария Шарапова побеждала на турнире (2008).

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Руслан Алиев
Australian Open Диана Шнайдер Полина Кудерметова теннис Анастасия Потапова Людмила Самсонова
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