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Россиянка проиграла американке из пятой сотни рейтинга на Australian Open

Россиянка Самсонова проиграла американке Анисимовой на Australian Open
Людмила Самсонова уступила в двух сетах 22-летней Аманде Анисимовой, которая в январе вернулась в WTA после паузы в карьере из-за выгорания
Людмила Самсонова
Людмила Самсонова (Фото: Darrian Traynor / Getty Images)

Россиянка Людмила Самсонова, которая в понедельник уступила статус первой ракетки России Дарье Касаткиной, потерпела поражение в стартовом круге Australian Open, который проходит в Мельбурне.

Самсонова, 14-я в мировом рейтинге, проиграла американке Аманде Анисимовой (442-я) со счетом 3:6, 4:6.

Анисимовой 22 года, она не играла с мая до января, взяв паузу в карьере из-за выгорания и опасений за свое психическое здоровье. В 2019-м году она поднималась на 21-е место в рейтинге WTA и играла в полуфинале «Ролан Гаррос». Свое возвращение в тур Анисимова начала с победы над Анастасией Павлюченковой на старте турнира в новозеландском Окленде.

Другие россиянки одержали победы на старте Australian Open:

Камилла Рахимова — Эмина Бектас (США) — 6:4, 6:4;

Элина Аванесян — Бай Чжосюань (Китай) — 4:6, 7:5, 6:2;

Мария Тимофеева — Ализе Корне (Франция) — 6:2, 6:4.

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Аванесян во втором круге сыграет с гречанкой Марией Саккари (8-я ракетка мира), Рахимова — с француженкой Дианой Парри, Тимофеева — с датчанкой Каролин Возняцки или полькой Магдой Линетт.

Australian Open — первый из четырех турниров «Большого шлема» в сезоне.

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Анна Сатдинова
теннис
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