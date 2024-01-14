Эксперты оценили шансы россиян на Australian Open

В воскресенье, 14 января, в Мельбурне стартует первый турнир серии «Большого шлема» в 2024 году Australian Open. Как эксперты оценивают шансы российских теннисистов на турнире — в подборке «РБК Спорт»

Даниил Медведев (Фото: Graham Denholm / Getty Images)

Виктор Янчук, председатель международной федерации тенниса от СССР (1983–1990)

«Жеребьевка нормальная для наших ребят, нет особых неприятностей. В перспективе, если пофантазировать, то в четвертьфинале Рублев может встретиться с Синнером — довольно принципиальный и сложный матч может быть. Хотя, конечно, то, что Рублев выиграл турнир накануне, говорит о том, что он в хорошей форме и готов играть в полную силу. Медведев всегда упорно и уверенно вступает на Австралии. Думаю, кто-то из них должен войти в полуфинал, как минимум. Они достойны полуфинала.

У женщин сложнее, поскольку они все достаточно хорошо играют и периодически меняются местами в рейтинге. Ровный состав, достаточно сильный, все могут играть и преподносить сюрпризы. Конечно, мы следим за нашей Миррой Андреевой, которая прогрессирует. Не стоит требовать от нее высоких результатов, но она может преподнести сюрпризы. Четвертьфинал, в принципе, ей по зубам. Самсонова, Касаткина сейчас тоже неплохие. Каждая из них может выстрелить. Вероятность того, что кто-то из них будет в восьмерке высокая. Поэтому, может быть, кто-то даже и в полуфинал войдет, если так все сложится. Но четвертьфинал реалистичнее», — заявил Янчук «РБК Спорт».

Андрей Чесноков, победитель семи турниров ATP, полуфиналист Открытого чемпионата Франции 1989 года

«Если брать всех российских спортсменов, то все могут пройти дальше первого круга, но для этого нужно хорошо потрудиться. Что касается мальчиков, то у них есть перспективы. Медведев — третья ракетка мира, у него есть все шансы дойти как можно дальше, он уже был в финале Australian Open. Рублев только что выиграл турнир, находится в хорошей форме. Посмотрим хотя бы первые матчи, как они пройдут, чтобы говорить о форме спортсменов.

В женской сетке есть Самсонова, которая два турнира проиграла в первом круге и находится не в своей тарелке, хотя находится на 14 месте в мире. Касательно Мирры Андреевой, ей только 16 лет, она еще зеленая. Хотя она может показать какой-нибудь гениальный матч и сделать что-то феноменальное. Если я увижу хоть одну нашу девушку в четвертьфинале, то это уже маленький успех. Полуфинал у женщин будет расцениваться для меня, как победа на турнире. В мужской сетке фаворитом турнира для меня будет (Карлос) Алькатрас, (Новак) Джокович, Медведев, (Янник) Синнер. В женской — (Ига) Швентек, (Елена) Рыбакина, (Арина) Соболенко», — сказал Чесноков «РБК Спорт».

Елена Брюховец, победительница трех турниров WTA

«Мы разбалованы хорошими выступлениями наших спортсменов. Будем за них болеть и хотим увидеть их на второй неделе. Турнир «Большого Шлема», особенно для наших ведущих спортсменов, это всегда сложность в первых матчах. Потому что у всех тяжелая предсезонная подготовка и не всегда получается выйти в оптимальную форму именно на первой неделе. Поэтому, здесь могут подстерегать некоторые неожиданности и опасности. В принципе, шансы у нас хорошие. Особое внимание на Андрееву, которой пока терять нечего. Она уже хорошо начала сезон. Будем надеяться, что она также хорошо сможет выступить на ТБШ.

Мужские матчи, когда играют пять сетов в жаркой стране — это всегда непредсказуемо. Плюс, ребята наши эмоциональные, взрывные, будем надеяться, что они смогут удерживать себя в том психологическом состоянии, которое позволит им за счет своего класса выигрывать матчи. Также очень много зависит от погодных условий, они в Австралии очень тяжелые. У Медведева все зависит от психоэмоционального состояния, когда оно оптимальное, то, конечно, он конкурентоспособен и может играть на финальных стадиях турниров «Большого шлема». Будем смотреть, насколько Даниил сможет себя эмоционально удержать и как у него прошла предсезонная подготовка», — сказала Брюховец «РБК Спорт».

Андрей Ольховский, первый российский чемпион Australian Open и Roland Garros в смешанном разряде

«Неплохая жеребьевка для наших ребят. Даже с учетом того, что в четвертьфинале у Рублева Синнер, а потом, если пройдет, то Джокович. Но, на мой взгляд, это та стадия, где стоит ожидать сильных соперников. Слабых на таких стадиях уже нет. Поэтому все нормально. До восьмерки могут всех проходить. Удачная жеребьевка. По-моему, Хачанов выходит на Синнера в третьем круге. У Котова тоже неплохой первый круг. Сюрприз может преподнести Сафиуллин по игре, которую он показывал. Хорошая жеребьевка, поэтому мы можем ожидать достаточно хороших результатов», — цитирует Ольховского «Чемпионат».

Анна Дмитриева, бывшая советская теннисистка

«Медведев, Алькарас и Синнер могут составить конкуренцию Джоковичу на Australian Open. Может быть, еще Руне. Молодые теннисисты ни в чем не уступают Новаку, а в некоторых вещах, может, даже его превосходят. Они показали это в прошлом году. Джокович, безусловно, самый опытный, самый уверенный в себе. Если Медведев решил не играть перед турниром Большого шлема, значит у него были на это основания. Некоторые другие фавориты тоже не играли. Это длинный путь, важно пройти стартовые раунды, а затем все должно сложиться», — сказала Дмитриева Metaratings.ru.

Владимир Камельзон, заслуженный тренер России

«Жеребьевка не бывает такой шикарной, что с легкостью пошел и попал в четвертьфинал. Собираются игроки со всего мира: все амбициозные и играют на рейтинг. Все зависит от того, кто в какой форме подойдет к конкретному матчу. Рублев уже размялся. Не знаю, что у Медведева и как он готовился. Многие вещи надо видеть. Жеребьевка вполне нормальная и трафаретная — ничего такого нет. Синнер опасный игрок, но наши ребята показали, что тоже умеют играть. В Австралию съехались все. К «Большому шлему» нужно относиться как к самому большому турниру», — цитирует Камельзона «Чемпионат».