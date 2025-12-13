Российская лыжница Непряева отобралась на Олимпиаду

Дарья Непряева не смогла выйти в 1/4 финала в спринте на этапе Кубка мира в Давосе, но все равно уложилась в квалификационный норматив

Дарья Непряева (Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российская лыжница Дарья Непряева показала 39-й результат в квалификации в личном спринте свободным стилем на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Давосе.

Дистанцию в 1,2 км она пробежала за 2 минуты 48,26 секунды.

Лучшей стала олимпийская чемпионка Пекина в личном спринте шведка Йонна Сундлинг (2.38,59). Россиянка уступила ей 9,37 секунды.

Непряева не смогла выйти в 1/4 финала, где выступят 30 лучших лыжниц. Гонки на вылет пройдут позднее в субботу.

Этот результат позволил Непряевой уложиться в квалификационный норматив, она отобралась на Олимпийские игры 2026 года в Италии.

Непряева и Савелий Коростелев 10 декабря первыми из российских лыжников получили нейтральные статусы от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Коростелев выйдет на старт позднее 13 декабря.

23-летняя Непряева — младшая сестра олимпийской чемпионки Натальи Терентьевой, чемпионка мира среди юниоров, чемпионка России.