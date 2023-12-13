Проигрыш Даниила Медведева попал в топ-5 главных неудач сезона в ATP
Вылет первой ракетки России Даниила Медведева в первом круге «Ролан Гаррос» занял пятое место в списке главных неудач сезона на турнирах «Большого шлема». Рейтинг опубликован на официальном сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Медведев 30 мая на старте турнира проиграл в пяти сетах бразильцу Тьяго Сейботу, который занимал 172-е место в мировом рейтинге. Россиянин на тот момент был второй ракеткой мира.
Главным разочарованием ATP назвала проигрыш грека Стефаноса Циципаса швейцарцу Доминику Штрикеру в пятисетовом противостоянии второго круга US Open.
Также в список попали вылет итальянца Янника Синнера на старте «Ролан Гаррос», проигрыш американца Тейлора Фрица во втором раунде Australian Open и поражение датчанина Каспера Рууда во втором круге US Open.
Медведев в завершившемся сезоне дошел до полуфинала Уимблдона и финала US Open и занимает третье место в мировом рейтинге.
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