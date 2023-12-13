ATP: Проигрыш Медведева попал в топ-5 неудач сезон на турнирах «Большого шлема»

Проигрыш Даниила Медведева попал в топ-5 главных неудач сезона в ATP

Из четырех турниров «Большого шлема» Медведев хуже всего выступил на «Ролан Гаррос», где уступил в первом круге. Самой большой неудачей сезона ATP назвала поражение Стефаноса Циципаса на US Open

Даниил Медведев на «Ролан Гаррос» (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Вылет первой ракетки России Даниила Медведева в первом круге «Ролан Гаррос» занял пятое место в списке главных неудач сезона на турнирах «Большого шлема». Рейтинг опубликован на официальном сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Медведев 30 мая на старте турнира проиграл в пяти сетах бразильцу Тьяго Сейботу, который занимал 172-е место в мировом рейтинге. Россиянин на тот момент был второй ракеткой мира.

Главным разочарованием ATP назвала проигрыш грека Стефаноса Циципаса швейцарцу Доминику Штрикеру в пятисетовом противостоянии второго круга US Open.

Также в список попали вылет итальянца Янника Синнера на старте «Ролан Гаррос», проигрыш американца Тейлора Фрица во втором раунде Australian Open и поражение датчанина Каспера Рууда во втором круге US Open.

Медведев в завершившемся сезоне дошел до полуфинала Уимблдона и финала US Open и занимает третье место в мировом рейтинге.