 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Чили 1 1,55 x 3,9 2 6,3 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Англия Сербия 1 1,3 x 5,7 2 12,5 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Ирландия Португалия 1 8,5 x 4,6 2 1,43 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Франция Украина 1 1,2 x 6,5 2 16 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Полусредний вес. 5 раундов Джек Делла Маддалена Ислам Махачев 1 3,85 x 64 2 1,28 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Женщины. Наилегчайший вес. 5 раундов Валентина Шевченко Чжан Вэйли 1 1,73 x 52 2 2,16 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Спорт⁠,
0

«Спартак» сообщил о возвращении в состав пойманного на кокаине хоккеиста

«Спартак»: пойманный на кокаине Морозов вернулся в клуб и готовится к матчам
Иван Морозов с середины сентября был отстранен за положительную допинг-пробу на кокаин. РУСАДА дисквалифицировало его на месяц, хотя ему грозило до четырех лет. Клуб сообщил, что игрок готовится с командой к предстоящим матчам
Иван Морозов
Иван Морозов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий Иван Морозов вернулся в расположение «Спартака» и готовится вместе с командой к предстоящим играм чемпионата «Фонбет» — КХЛ, сообщила пресс-служба клуба.

В середине сентября стало известно, что 25-летнего Морозова отстранили за положительную допинг-пробу. В конце октября хоккеист рассказал, что это был кокаин, в употреблении которого он раскаивается. Ему грозила четырехлетняя дисквалификация, но его отстранили только на месяц.

Морозов проводит третий сезон за «Спартак», в этом чемпионате он успел сыграть четыре матча, забросить одну шайбу и сделать четыре передачи.

Третьяк похвалил хоккеиста Морозова, признавшегося в употреблении кокаина
Спорт
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

«Спартак» занимает шестое место в Западной конференции. Ближайший матч команда проведет 14 ноября с череповецкой «Северсталью».

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
КХЛ кокаин ХК Спартак Иван Морозов

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
В 2026 году Матч звезд КХЛ пройдет в новом формате
Спорт
Лидер КХЛ вернул в состав отстраненного из-за плохой формы чемпиона НХЛ
Спорт
Отбывший отстранение за кокаин Морозов вошел в пул тестирования РУСАДА
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 13 ноября
EUR ЦБ: 94,19 (-0,01) Инвестиции, 01:10 Курс доллара на 13 ноября
USD ЦБ: 81,29 (-0,07) Инвестиции, 01:10
В здании «ГЭС-2» в Москве началась эвакуация Общество, 18:30
Оставьте сотрудникам их время: как следить за работой на удаленке Образование, 18:29
39-летнего Радулова включили в состав сборной на Кубок «Первого канала» Спорт, 18:28
Над Черным морем перехватили 11 дронов за два часа Политика, 18:25
Мосбиржа назвала «плохим» кейсом обратный сплит девелопера ПИК Инвестиции, 18:24
В Красногорске задержали подозреваемого в обрушении на «Снежкоме» Общество, 18:22
МИД Польши назвал Балтийское море почти внутренним морем НАТО Политика, 18:21
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
ГУМ-каток на Красной площади откроется 1 декабря в двадцатый раз Город, 18:19
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
ЦБ сообщил о предотвращении банками хищений у россиян на ₽3,5 трлн Общество, 18:08
ЦБ установил курс доллара на 14 ноября ниже ₽81 Инвестиции, 18:06
Центробанк Чехии первым в мире включил биткоин в свой портфель Крипто, 18:05
WP узнала, что Госдеп удалил записи о риске ядерной войны с СССР в 1980-х Политика, 18:03
ИИ определил округа Москвы, где в октябре сильнее всего подорожало жилье Недвижимость, 18:02