«Спартак» сообщил о возвращении в состав пойманного на кокаине хоккеиста

«Спартак»: пойманный на кокаине Морозов вернулся в клуб и готовится к матчам

Иван Морозов с середины сентября был отстранен за положительную допинг-пробу на кокаин. РУСАДА дисквалифицировало его на месяц, хотя ему грозило до четырех лет. Клуб сообщил, что игрок готовится с командой к предстоящим матчам

Иван Морозов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий Иван Морозов вернулся в расположение «Спартака» и готовится вместе с командой к предстоящим играм чемпионата «Фонбет» — КХЛ, сообщила пресс-служба клуба.

В середине сентября стало известно, что 25-летнего Морозова отстранили за положительную допинг-пробу. В конце октября хоккеист рассказал, что это был кокаин, в употреблении которого он раскаивается. Ему грозила четырехлетняя дисквалификация, но его отстранили только на месяц.

Морозов проводит третий сезон за «Спартак», в этом чемпионате он успел сыграть четыре матча, забросить одну шайбу и сделать четыре передачи.

«Спартак» занимает шестое место в Западной конференции. Ближайший матч команда проведет 14 ноября с череповецкой «Северсталью».