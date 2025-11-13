«Спартак» сообщил о возвращении в состав пойманного на кокаине хоккеиста
Нападающий Иван Морозов вернулся в расположение «Спартака» и готовится вместе с командой к предстоящим играм чемпионата «Фонбет» — КХЛ, сообщила пресс-служба клуба.
В середине сентября стало известно, что 25-летнего Морозова отстранили за положительную допинг-пробу. В конце октября хоккеист рассказал, что это был кокаин, в употреблении которого он раскаивается. Ему грозила четырехлетняя дисквалификация, но его отстранили только на месяц.
Морозов проводит третий сезон за «Спартак», в этом чемпионате он успел сыграть четыре матча, забросить одну шайбу и сделать четыре передачи.
«Спартак» занимает шестое место в Западной конференции. Ближайший матч команда проведет 14 ноября с череповецкой «Северсталью».
