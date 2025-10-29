Третьяк похвалил хоккеиста Морозова, признавшегося в употреблении кокаина

Ранее форвард «Спартака» Иван Морозов, отстраненный из-за запрещенного вещества, признался, что употреблял кокаин. Это заявление он сделал до окончания расследования

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Хоккеиста «Спартака» Ивана Морозова можно похвалить за то, что он признался в употреблении допинга. Об этом ТАСС заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

«Вернется ли Морозов в хоккей? Это зависит от него. Но то, что он признал свою вину, — это очень важно. Мало людей, которые не ошибаются. И если он признал эту ошибку, готов ее искупить на ледовой площадке, то значит, он молодец», — сказал Третьяк.

16 сентября «Спартак» сообщил, что в допинг-пробе хоккеиста выявлено запрещенное вещество. Форвард московского клуба был отстранен до завершения расследования.

Во вторник, 28 октября, Морозов впервые прокомментировал ситуацию, рассказав, что в допинг-пробе были обнаружены следы кокаина. По словам Морозова, употребление произошло вне соревновательного периода.

Хоккеист подчеркнул, что осознает свою ошибку, полностью берет на себя ответственность и искренне сожалеет о произошедшем.

Морозов стал четвертым игроком КХЛ в 2025 году, чья допинг-проба оказалась положительной. До него, в марте, были отстранены Владислав Каменев и Никита Седов из ЦСКА. В апреле подобное случилось с Анатолием Голышевым из «Автомобилиста», но он уже отбыл дисквалификацию и вернулся на лед.

Морозов играет за московский «Спартак» с 2023 года. В сезоне 2024/25 хоккеист набрал 50 очков (19 голов + 31 передача) в 64 матчах регулярки КХЛ. Также Морозов набрал 12 очков (пять голов + семь передач) в 12 играх плей-офф Кубка Гагарина и стал вторым бомбардиром клуба.