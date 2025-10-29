Третьяк похвалил хоккеиста Морозова, признавшегося в употреблении кокаина
Хоккеиста «Спартака» Ивана Морозова можно похвалить за то, что он признался в употреблении допинга. Об этом ТАСС заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
«Вернется ли Морозов в хоккей? Это зависит от него. Но то, что он признал свою вину, — это очень важно. Мало людей, которые не ошибаются. И если он признал эту ошибку, готов ее искупить на ледовой площадке, то значит, он молодец», — сказал Третьяк.
16 сентября «Спартак» сообщил, что в допинг-пробе хоккеиста выявлено запрещенное вещество. Форвард московского клуба был отстранен до завершения расследования.
Во вторник, 28 октября, Морозов впервые прокомментировал ситуацию, рассказав, что в допинг-пробе были обнаружены следы кокаина. По словам Морозова, употребление произошло вне соревновательного периода.
Хоккеист подчеркнул, что осознает свою ошибку, полностью берет на себя ответственность и искренне сожалеет о произошедшем.
Морозов стал четвертым игроком КХЛ в 2025 году, чья допинг-проба оказалась положительной. До него, в марте, были отстранены Владислав Каменев и Никита Седов из ЦСКА. В апреле подобное случилось с Анатолием Голышевым из «Автомобилиста», но он уже отбыл дисквалификацию и вернулся на лед.
Морозов играет за московский «Спартак» с 2023 года. В сезоне 2024/25 хоккеист набрал 50 очков (19 голов + 31 передача) в 64 матчах регулярки КХЛ. Также Морозов набрал 12 очков (пять голов + семь передач) в 12 играх плей-офф Кубка Гагарина и стал вторым бомбардиром клуба.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа
Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию
Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео
Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны
FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву
В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт