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Джокович назвал 2024 год одним из худших в карьере

Новак Джокович: этот сезон стал одним из худших в карьере
Серб в этом сезоне выиграл золото Олимпиады в Париже, но не смог победить ни на одном турнире ATP. По его словам, этот сезон нужно просто принять и попробовать добиться успеха в следующем
Новак Джокович
Новак Джокович (Фото: Hu Chengwei / Getty Images)

Сербский теннисист Новак Джокович заявил после проигрыша в финале турнира серии «Мастерс» в Шанхае, что этот сезон стал одним из самых неудачных по результатам, но для него это было ожидаемо. Слова Джоковича приводит пресс-служба турнира.

Джокович в финале проиграл в двух сетах первой ракетке мира Яннику Синнеру — 6:7 (4:7), 3:6. В этом году серб победил на Олимпиаде в Париже и дошел до финала Уимблдона. В случае победы в Шанхае он стал бы третьим теннисистом, выигравшим сто турниров ATP, после Джимми Коннорса и Роджера Федерера.

«Однажды это должно было случиться — что я не смогу выигрывать турниры «Большого шлема» и поддерживать самый высокий уровень игры столько лет подряд. Но это нормально, я доволен своей золотой медалью Олимпиады, это была главная цель на этот год», — сказал Джокович.

Серб добавил, что текущий сезон «нужно просто принять», а в следующем году он намерен продолжать выступать.

Синнер победил Джоковича в финале «Мастерса» в Шанхае
Спорт
Янник Синнер

Джоковичу 37 лет, за карьеру он выиграл рекордные 24 титула на турнирах «Большого шлема». В рейтинге ATP он занимает четвертое место.

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