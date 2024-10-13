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Синнер победил Джоковича в финале «Мастерса» в Шанхае

Синнер победил Джоковича и взял седьмой трофей за год на «Мастерсе» в Шанхае
Итальянец одержал победу в двух сетах. Он стал первым теннисистом за восемь лет, выигравшим за сезон больше шести турниров, и не позволил Джоковичу взять сотый трофей в ATP
Янник Синнер
Янник Синнер (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Первая ракетка мира Янник Синнер обыграл серба Новака Джоковича в финале турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) с призовым фондом почти $9 млн.

Итальянец выиграл со счетом 7:6 (7:4), 6:3. Матч продолжался чуть больше полутора часов. Синнер обыграл серба в третий раз подряд и в четвертый за карьеру (в восьми встречах).

Для 23-летнего Синнера это седьмой титул за сезон, он стал первым игроком за восемь лет, кто выиграл больше шести турниров за год, — в 2016 году сразу девять трофеев завоевал британец Энди Маррей. А всего итальянец в этом сезоне выиграл 65 матчей — это его лучший результат.

Джокович, на счету которого 99 трофеев ATP, в случае победы мог стать третьим теннисистом в истории после Джимми Коннорса и Роджера Федерера со 100 выигранными титулами на уровне тура.

Обвиняемый в допинге Синнер завершит год в статусе первой ракетки мира
Спорт
Янник Синнер

Синнер ранее гарантировал себе первое место в рейтинге по итогам года. Итальянцу еще предстоят разбирательства в Спортивном арбитражном суде из-за положительных допинг-проб, по которым он избежал дисквалификации от Международного агентства по честности в теннисе (ITIA), но это решение оспорило WADA.

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Анна Сатдинова
теннис Янник Синнер ATP Новак Джокович
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