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Черчесов проиграл третий матч подряд во главе сборной Казахстана

Станислав Черчесов проиграл третий матч подряд во главе сборной Казахстана
Сборная Казахстана со счетом 0:1 уступила Словении в Лиге наций, продлив безвыигрышную серию под руководством российского тренера до четырех матчей. Ранее в федерации заявляли, что у Черчесова «полный карт-бланш»
Станислав Черчесов
Станислав Черчесов (Фото: Igor Kupljenik / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Сборная Казахстана под руководством Станислава Черчесова проиграла Словении в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

Матч третьей группы Лиги B в Алма-Ате завершился со счетом 0:1. Мяч забил Ян Млакар на 55-й минуте.

Казахстанская команда потерпела третье поражение подряд, а всего в четырех матчах с Черчесовым набрала одно очко.

Ранее в казахстанской федерации говорили, что у российского тренера «полный карт-бланш, чтобы он мог экспериментировать».

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Фото:Global Look Press

Следующий матч в турнире команда Черчесова, которая занимает последнее место в квартете, проведет 14 ноября против Австрии.

В 2016–2021 годах Черчесов возглавлял сборную России.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Лига наций УЕФА Станислав Черчесов сборная Казахстана по футболу
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