Черчесов проиграл третий матч подряд во главе сборной Казахстана
Сборная Казахстана под руководством Станислава Черчесова проиграла Словении в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
Матч третьей группы Лиги B в Алма-Ате завершился со счетом 0:1. Мяч забил Ян Млакар на 55-й минуте.
Казахстанская команда потерпела третье поражение подряд, а всего в четырех матчах с Черчесовым набрала одно очко.
Ранее в казахстанской федерации говорили, что у российского тренера «полный карт-бланш, чтобы он мог экспериментировать».
Следующий матч в турнире команда Черчесова, которая занимает последнее место в квартете, проведет 14 ноября против Австрии.
В 2016–2021 годах Черчесов возглавлял сборную России.
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