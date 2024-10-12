Казахстан поставил условием матча с Россией согласие Черчесова
Сборная Казахстана по футболу только при согласии главного тренера команды Станислава Черчесова сыграет с Россией. Об этом президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов заявил РИА Новости.
«У нас добрые отношения с РФС. Решение полностью на стороне Станислава Саламовича. Ему надо обновлять команду, поэтому он должен сделать заявку о том, что нам нужна игра, — подчеркнул глава федерации. — Если ему будет нужна игра, мы будем вести переговоры».
Сборная России с февраля 2022 года отстранена от международных турниров, поэтому участвует только в товарищеских матчах. Ранее РФС не нашел соперников для сборной России во время октябрьского сбора. На данный момент союз ведет переговоры по ноябрьским матчам, в одном из которых сыграет с Сирией.
Черчесов возглавляет сборную Казахстана с июня. Нынешней весной у команды запланированы матчи Лиги наций. После трех игр команда с одной ничьей и двумя поражениями занимает последнее место в группе со сборными Словении, Австрии и Норвегии. Всего под его руководством команда потерпела четыре поражения в пяти играх.
Ранее Черчесов руководил сборной России, с которой дошел до четвертьфинала на чемпионате мира-2018 и занял последнее место в группе на Евро-2020, после чего ушел в отставку.
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