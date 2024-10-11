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В Федерации футбола Казахстана рассказали о карт-бланше для Черчесова

Глава Казахстанской федерации футбола Барменкулов: у Черчесова полный карт‑бланш
Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов отметил, что Станислав Черчесов структурно и тактически перестраивает национальную сборную
Станислав Черчесов
Станислав Черчесов (Фото: Marton Monus / dpa / Global Look Press)

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов имеет полный кредит доверия, несмотря на неудачные результаты в Лиге наций УЕФА, заявил «РИА Новости» президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов.

Сборная Казахстана 10 октября в матче третьего тура Лиги наций уступила команде Австрии с разгромным счетом 0:4. Пока казахстанская команда не одержала ни одной победы под руководством Черчесова.

«Ему дан полный карт-бланш, чтобы он мог экспериментировать. Он структурно и тактически перестраивает команду. Я понимаю, что нужны победы, но для этого мы и вышли в Лигу B, чтобы набить шишки», — сказал Барменкулов.

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Станислав Черчесов

Глава федерации отметил, что «все идет по плану». «Пока мы создали академию, начиная с возраста до 15 лет. Подрастает хорошая молодежь, а сейчас он будет работать с теми, кто есть сейчас», — заключил он

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России возглавил команду Казахстана в начале июня. В его дебютном матче сборная 6 сентября сыграла вничью с Норвегией (0:0), а спустя три дня уступила Словении (0:3).

Черчесов до назначения в Казахстан был без работы с лета 2023 года после отставки из венгерского «Ференцвароша».

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Футбол сборная Казахстана по футболу Станислав Черчесов
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