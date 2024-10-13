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Бивол заявил, что не «поплыл» и контролировал весь бой с Бетербиевым

Бивол: я не «поплыл» и все было под контролем в бою с Бетербиевым
Бивол проиграл Бетербиеву решением судей. По словам Бивола, у Бетербиева были сильные удары и он выиграл благодаря давлению на протяжении всех раундов
Дмитрий Бивол
Дмитрий Бивол (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Российский боксер Дмитрий Бивол заявил, что ему стоило наносить больше ударов во время проигранного поединка с Артуром Бетербиевым и он надеется выступить лучше в случае реванша. Слова Бивола приводит Boxing Scene.

Бивол проиграл Бетербиеву в Эр-Рияде решением большинства судей (114–114, 113–115, 112–116). Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. После боя промоутер Бивола Эдди Хирн заявил, что один из рефери этого поединка больше никогда не должен судить бокс.

Бивол сказал, что старался бить жестко и ловить Бетербиева чистыми ударами, но их должно было быть больше — в противном случае раунд отдают тому, кто оказывает больше давления.

«У него тяжелые удары. Он очень силен. Для его возраста (39 лет) у него хорошая выносливость, он работал все 12 раундов. <...> Я не «поплыл». Я чувствовал некоторое давление, но все было под моим контролем», — сказал Бивол.

Чемпион мира заявил о краже судьями победы у Бивола в бою с Бетербиевым
Спорт
Дмитрий Бивол

Бивол потерпел первое поражение в карьере при 23 победах. Бетербиев ни разу не проиграл в 21 поединке, но впервые не выиграл нокаутом.

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Анна Сатдинова
бокс Дмитрий Бивол Артур Бетербиев
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