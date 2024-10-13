Чемпион мира Дрозд: судьи украли победу у Бивола в бою с Бетербиевым

Чемпион мира заявил о краже судьями победы у Бивола в бою с Бетербиевым

По мнению Дрозда, бой был очень осторожным, с большой позиционной борьбой. «По сути, на протяжении всего поединка боксеры практически не допускали значительных ошибок», — отметил он

Дмитрий Бивол (Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС )

В поединке Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе судьи забрали победу у Бивола, заявил «РБК Спорт» экс-чемпион мира по версии WBC (2014–2016) Григорий Дрозд.

«Бой был очень осторожным, с большой позиционной борьбой. По сути, на протяжении всего поединка боксеры практически не допускали значительных ошибок. Накал был очень высоким. Может быть, поединок и не оказался супер зрелищным, но он стал настоящим украшением как для экспертов, так и для любителей бокса», — заявил Дрозд.

Поединок в Эр-Рияде завершился решением судей со счетом 114—114, 115—113, 116 —112 в пользу Артура Бетербиева.

Дрозд не согласен со мнением судей и считает, что победу должен был одержать Дмитрий Бивол. «Не согласен с решением судей. Считаю, что большинство раундов выиграл Бивол. У него забрали победу. Дима смотрелся здорово, но если бы был реванш, я бы с удовольствием на него посмотрел. Артур тоже выглядел очень круто и оказывал давление. Тем не менее, я все же думаю, что большинство раундов забрал Бивол», — сказал он.

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе с 2003 года, когда американский боксер Рой Джонс отказался от титула, чтобы перейти в тяжелый вес.

Бетерибев не проиграл ни одного боя в профессиональной карьере. У него на счету 21 победа, и все прошлые поединки завершались досрочно. Бивол потерпел первое поражение. У 33-летнего россиянина 23 победы (из них 13 нокаутом) и одно поражение.