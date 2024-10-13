Марокканский бегун с рекордным временем выиграл Московский марафон

Первые два места у мужчин заняли марокканцы Беннар и Дазза, третьим финишировал прошлогодний победитель Дмитрий Неделин. У женщин победила Александра Морозова. Всего на забеги зарегистрировалось более 40 тыс. человек

Юнесс Беннар (Фото: Телеграм-канал Московского марафона)

Марокканский бегун Юнесс Беннар выиграл Московский марафон, показав лучшее время за всю историю соревнований (с 2013 года) — 2 часа 11 минут 34 секунды.

Беннар был пейсмейкером (бегун, задающий темп на дистанции). Предыдущий рекорд столичного марафона (2 час 13 минут 40 секунд) был установлен в 2016 году Артемом Алексеевым.

Второе место занял еще один представитель Марокко Эль Махджуб Дазза (+4 секунды), третьим стал россиянин Дмитрий Неделин (+6 секунд), который установил личный рекорд и обеспечил себе победу в Лиге марафонов БРИКС. В прошлом году Неделин занял первое место.

Беннар после финиша заявил ТАСС, что это был «самый холодный марафон» в его жизни. «Я был готов к этому старту очень хорошо, но не был уверен в своей победе. Этот успех стал для меня огромным сюрпризом», — сказал бегун, отметив, что его немного удивило, как Неделин до последнего боролся за победу.

У женщин победительницей стала Александра Морозова (2 часа 30 минут 35 секунд), второй финишировала эфиопка Нурит Шимель Йимам (+16 секунд), третьей стала Марина Ковалева (+18 секунд).

Московский марафон прошел по центральным улицам города. Всего на забеги зарегистрировалось около 40 тыс. бегунов из России и стран ближнего и дальнего зарубежья, что является рекордом соревнований.