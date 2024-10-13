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Овечкин отправил судью на скамейку запасных в матче НХЛ

Овечкин силовым приемом против соперника снес судью на скамейку запасных в НХЛ
«Вашингтон» проиграл в первом матче сезона «Нью-Джерси» со счетом 3:5. У Овечкина результативная передача, ни одного броска по воротам и семь силовых приемов, в результате одного из которых пострадал судья
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин записал на свой счет голевую передачу и семь силовых приемов в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Девилз».

«Вашингтон» уступил в первом матче сезона со счетом 3:5. Овечкин поучаствовал во второй шайбе своей команды, при этом он не сделал ни одного броска по воротам — это всего 23-й случай в его карьере в лиге.

В концовке первого периода Овечкин провел силовой прием против нападающего «Нью-Джерси» Томаша Татара, отправив на скамейку соперников судью, сидевшего рядом на бортике.

Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
Спорт
Александр Овечкин

Овечкину осталось 42 шайбы, чтобы побить рекорд лучшего снайпера в истории лиги Уэйна Гретцки (894).

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Вегас Голден Найтс» 16 октября (начало в 2:00 мск).

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