Овечкин отправил судью на скамейку запасных в матче НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин записал на свой счет голевую передачу и семь силовых приемов в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Девилз».
«Вашингтон» уступил в первом матче сезона со счетом 3:5. Овечкин поучаствовал во второй шайбе своей команды, при этом он не сделал ни одного броска по воротам — это всего 23-й случай в его карьере в лиге.
В концовке первого периода Овечкин провел силовой прием против нападающего «Нью-Джерси» Томаша Татара, отправив на скамейку соперников судью, сидевшего рядом на бортике.
Овечкину осталось 42 шайбы, чтобы побить рекорд лучшего снайпера в истории лиги Уэйна Гретцки (894).
В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Вегас Голден Найтс» 16 октября (начало в 2:00 мск).
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