Бетербиев — о победе над Биволом в титульном бою: это был жесткий бой

Бетербиев отреагировал на победу над Биволом в титульном бою

Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола в поединке за титул абсолютного чемпиона по боксу. «Возможно, Бивол даже лучше меня», — заявил после победы Бетербиев

Артур Бетербиев (Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)

Российский боксер Артур Бетербиев заявил в прямой трансляции, что чувствовал себя некомфортно в бою за титул абсолютного чемпиона по боксу в полутяжелом весе с Дмитрием Биволом.

Бетербиев в ночь на 13 октября победил соотечественника Дмитрия Бивола в бою за титул абсолютного чемпионата по боксу в полутяжелом весе. Поединок в Эр-Рияде завершился решением судей со счетом 114—114, 115—113, 116 —112.

«Я не был хорош сегодня. Я хотел показать хороший бокс, но не получилось. Не знаю, почему. Немного некомфортно себя чувствовал. Это был жесткий бой. Бивол — чемпион мира. Возможно, он даже лучше меня. Но мне повезло. Сегодня Аллах был со мной», — сказал Бетербиев.

Бетербиев владеет титулами по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). После этого боя ему достался пояс суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), которым владел Бивол.

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе с 2003 года, когда от титула отказался американец Рой Джонс из-за перехода в тяжелый вес. При этом Бетерибев стал первым абсолютным чемпионом мира в этом весе в эру четырех поясов. В истории же России был только один абсолютный чемпион — Костя Цзю (2001 год), который выступал под флагом Австралии.

На данный момент в мире бокса два действующих абсолютных чемпиона. Помимо Бетербиева, этим титулом обладает Наоя Иноуэ во второй легчайшей категории.

Бетерибев не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге. На счету россиянина 21 победа и 21 бое, при этом прошлые поединки он неизменно завершал досрочно.

Бивол потерпел первое поражение. На счету 33-летнего россиянина 23 победы (13 нокаутом) и поражение.