Бетербиев назвал Рамзана Кадырова «болельщиком номер один»

Рамзан Кадыров присутствовал на поединке Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола в Эр-Рияде. Абсолютный чемпион в полутяжелом весе отметил, что глава Чечни поддерживает всех спортсменов республики

Артур Бетербиев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров является «болельщиком номер один», заявил журналистам российский боксер Артур Бетербиев после победы над соотечественником Дмитрием Биволом в чемпионском бою.

Бетербиев в ночь на 13 октября победил Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом по боксу в полутяжелом весе. Бой в Эр-Рияде завершился решением судей со счетом. Рамзан Кадыров присутствовал во время боя в зале.

«Рамзан Кадыров с детства поддерживает мою карьеру и очень болеет за меня и за всех чеченских спортсменов. Он болельщик номер один. Он еще в детстве мне сказал, что поможет, чем сможет, но в ринг я буду выходить сам», — сказал Бетербиев.

Бетербиев владеет титулами по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). После этого боя ему достался пояс суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), которым владел Бивол.

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе с 2003 года, когда от титула отказался американец Рой Джонс из-за перехода в тяжелый вес. При этом Бетерибев стал первым абсолютным чемпионом мира в этом весе в эру четырех поясов. В истории же России был только один абсолютный чемпион — Костя Цзю (2001 год), который выступал под флагом Австралии.

Бетерибев не проиграл ни одного боя за на профессиональном ринге. На счету россиянина 21 победа и 21 бое, при этом прошлые поединке он неизменно завершал досрочно.