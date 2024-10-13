Кремлев назвал лучшим боем года поединок Бетербриева и Бивола

По мнению главы Международной ассоциации бокса (IBA), в поединке Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола нет проигравших, а российский бокс стал «главным победителем»

Умар Кремлев (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Поединок российских боксеров Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола за титул абсолютного чемпиона по боксу в полутяжелом весе стал лучшим боем года. Об этом «РБК Спорт» заявил глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

Бетербиев в ночь на 13 октября победил Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом по боксу в полутяжелом весе. Поединок в Эр-Рияде завершился решением судей со счетом 114—114, 115—113, 116 —112.

«Я всегда говорю, что бокс — флагман спорта. Сегодняшний поединок, на мой взгляд, лучший бой года — наглядное тому подтверждение. И Артур, и Дмитрий показали великолепное мастерство, по-настоящему бойцовский характер. Продемонстрировали российскую школу бокса, которая является одной из лучших в мире», — сказал Кремлев.

По мнению главы IBA, в поединке Бетербиева и Бивола нет проигравших. «От всей души поздравляю Артура с победой, но при этом хочу сказать, что проигравшего в этом бою нет. Оба участника боя — победители, оба — чемпионы», — заключил он.

Бетербиев владеет титулами по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). После этого боя ему достался пояс суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), которым владел Бивол.

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе с 2003 года, когда от титула отказался американец Рой Джонс из-за перехода в тяжелый вес. При этом Бетерибев стал первым абсолютным чемпионом мира в этом весе в эру четырех поясов. В истории же России был только один абсолютный чемпион — Костя Цзю (2001 год), который выступал под флагом Австралии.

На данный момент в мире бокса два действующих абсолютных чемпиона. Помимо Бетербиева, этим титулом обладает Наоя Иноуэ во второй легчайшей категории.

Бетерибев не проиграл ни одного боя за на профессиональном ринге. На счету россиянина 21 победа и 21 бое, при этом прошлые поединке он неизменно завершал досрочно. Бивол потерпел первое поражение. На счету 33-летнего россиянина 23 победы (13 нокаутом) и поражение.