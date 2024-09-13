Тарасова не посетит контрольные прокаты сборной России из-за болезни
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не приедет на контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию и не будет их комментировать из-за болезни. Об этом она сообщила «Матч ТВ».
«Я просто приболела. К сожалению, и в качестве зрителя посетить прокаты не смогу. Мне было предложено там работать, но вот так сложилась ситуация. Но отмечу, что ничего серьезного, все будет хорошо», — сказала Тарасова.
Прокаты пройдут в Санкт-Петербурге с 14 по 15 сентября.
В женском одиночном катании в них должны принять участие Александра Игнатова (Трусова), Софья Акатьева, Алина Горбачева, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Анна Фролова и Вероника Яметова.
У мужчин на контрольных прокатах выступят Макар Игнатов, Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Марк Кондратюк, Глеб Летфуллин, Андрей Мозалев, Роман Савосин, Даниил Самсонов и Евгений Семененко.
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