Тарасова не посетит контрольные прокаты сборной России из-за болезни

Заслуженный тренер СССР сообщила, что она приболела и не приедет в Санкт-Петербург. Прокаты пройдут с 14 по 15 сентября

Татьяна Тарасова (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не приедет на контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию и не будет их комментировать из-за болезни. Об этом она сообщила «Матч ТВ».

«Я просто приболела. К сожалению, и в качестве зрителя посетить прокаты не смогу. Мне было предложено там работать, но вот так сложилась ситуация. Но отмечу, что ничего серьезного, все будет хорошо», — сказала Тарасова.

Прокаты пройдут в Санкт-Петербурге с 14 по 15 сентября.

В женском одиночном катании в них должны принять участие Александра Игнатова (Трусова), Софья Акатьева, Алина Горбачева, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Анна Фролова и Вероника Яметова.

У мужчин на контрольных прокатах выступят Макар Игнатов, Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Марк Кондратюк, Глеб Летфуллин, Андрей Мозалев, Роман Савосин, Даниил Самсонов и Евгений Семененко.