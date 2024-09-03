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Тарасова усомнилась, что Трусова выступит в контрольных прокатах сборной

Тарасова усомнилась, что Трусова выступит в контрольных прокатах сборной России
Заслуженный тренер СССР отметила, что 20-летняя фигуристка пока еще не вернулась в большой спорт, а только делает попытку
Александра Трусова
Александра Трусова (Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС)

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сомневается, что серебряный призер Олимпиады в Пекине Александра Трусова выступит в сентябрьских контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию. Об этом она заявила «Матч ТВ».

«Трусова пока еще не вернулась в большой спорт, но делает попытку, чему я очень рада. Меня она очень удивит, если по итогу сможет выйти на лед на контрольный прокат», — сказала Тарасова.

Федерация фигурного катания на коньках России ранее опубликовала предварительный список участников контрольных прокатов национальной сборной, которые пройдут 14 и 15 сентября в Санкт-Петербурге. В списке есть 20-летняя Трусова.

Трусову заявили на контрольные прокаты сборной
Спорт
Александра Трусова

Трусова является серебряным призером Олимпиады 2022 года в Пекине, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным призером чемпионатов Европы. В последний раз фигуристка участвовала в турнирах в 2022 году, она полностью пропустила сезон 2023/24.

Тарасова ранее говорила, что Трусова думает только о деньгах и уже никогда не будет олимпийской чемпионкой.

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фигурное катание Александра Трусова Татьяна Тарасова
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