Тарасова усомнилась, что Трусова выступит в контрольных прокатах сборной
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сомневается, что серебряный призер Олимпиады в Пекине Александра Трусова выступит в сентябрьских контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию. Об этом она заявила «Матч ТВ».
«Трусова пока еще не вернулась в большой спорт, но делает попытку, чему я очень рада. Меня она очень удивит, если по итогу сможет выйти на лед на контрольный прокат», — сказала Тарасова.
Федерация фигурного катания на коньках России ранее опубликовала предварительный список участников контрольных прокатов национальной сборной, которые пройдут 14 и 15 сентября в Санкт-Петербурге. В списке есть 20-летняя Трусова.
Трусова является серебряным призером Олимпиады 2022 года в Пекине, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным призером чемпионатов Европы. В последний раз фигуристка участвовала в турнирах в 2022 году, она полностью пропустила сезон 2023/24.
Тарасова ранее говорила, что Трусова думает только о деньгах и уже никогда не будет олимпийской чемпионкой.
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