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Трусову заявили на контрольные прокаты сборной

Трусова вошла в предварительный список участников контрольных прокатов сборной
ФФККР опубликовала список фигуристов, которые примут участие в контрольных прокатах в Петербурге с 14 по 15 сентября. Олимпийская медалистка Трусова, пропустившая весь прошлый сезон, решила возобновить соревновательную карьеру
Александра Трусова
Александра Трусова (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала предварительный список участников контрольных прокатов национальной сборной, которые пройдут 14 и 15 сентября в Санкт-Петербурге.

В женском одиночном катании в список вошли Александра Трусова-Игнатова, Софья Акатьева, Алина Горбачева, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицина, Анна Фролова и Вероника Яметова.

Фигуристка Александра Трусова вышла замуж и сменила фамилию
Спорт
Фото:телеграм-канал Александры Трусовой

Трусовой 20 лет, на Играх в Пекине первой в истории Олимпиад смогла исполнить в произвольной программе сразу пять четверных прыжков. На Играх фигуристка завоевала серебро. Также спортсменка является бронзовой призеркой чемпионата мира 2021 года и двукратной обладательницей бронзовых медалей чемпионатов Европы. Фигуристка, пропустившая весь прошлый сезон, решила возобновить соревновательную карьеру.

17 августа Трусова вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова и сменила фамилию.

У мужчин на контрольных прокатах выступят Макар Игнатов, Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Марк Кондратюк, Глеб Летфуллин, Андрей Мозалев, Роман Савосин, Даниил Самсонов и Евгений Семененко.

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