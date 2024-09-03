Трусову заявили на контрольные прокаты сборной
Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала предварительный список участников контрольных прокатов национальной сборной, которые пройдут 14 и 15 сентября в Санкт-Петербурге.
В женском одиночном катании в список вошли Александра Трусова-Игнатова, Софья Акатьева, Алина Горбачева, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицина, Анна Фролова и Вероника Яметова.
Трусовой 20 лет, на Играх в Пекине первой в истории Олимпиад смогла исполнить в произвольной программе сразу пять четверных прыжков. На Играх фигуристка завоевала серебро. Также спортсменка является бронзовой призеркой чемпионата мира 2021 года и двукратной обладательницей бронзовых медалей чемпионатов Европы. Фигуристка, пропустившая весь прошлый сезон, решила возобновить соревновательную карьеру.
17 августа Трусова вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова и сменила фамилию.
У мужчин на контрольных прокатах выступят Макар Игнатов, Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Марк Кондратюк, Глеб Летфуллин, Андрей Мозалев, Роман Савосин, Даниил Самсонов и Евгений Семененко.
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