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В FIDE отменили решение о временном исключении Федерации шахмат России

В начале июня комиссия FIDE по этике обвинила ФШР в нарушении этического и дисциплинарного кодекса и временно ее отстранила. ФШР подала апелляцию, которая была удовлетворена
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Апелляционная палата комиссии по этике Международной шахматной федерации (FIDE) отменила решение временно лишить членства Федерацию шахмат России (ФШР), сообщает ТАСС.

Решение о лишении членства было заменено на штраф в размере €45 тыс. Также палата отменила решение о вынесении выговора главе FIDE Аркадию Дворковичу за его участие в попечительском совете ФШР.

7 июня комиссия по этике FIDE обвинила ФШР в нарушении этического и дисциплинарного кодекса организации, отстранив ФШР от членства в FIDE на два года.

Обвинение состояло из трех пунктов. Согласно первому, в попечительский совет ФШР входят лица, находящиеся под международными санкциями, в том числе Сергей Собянин, Сергей Шойгу, Константин Эрнст и Михаил Фридман. Второй пункт касался проведения шахматных турниров в Крыму и на новых территориях. Третий пункт связан с несоблюдением политического нейтралитета.

Федерация шахмат России подала апелляцию на исключение из FIDE
Спорт
Фото:Антон Новодережкин/ТАСС

Жалобу на ФШР подали датский гроссмейстер Петер Хейне Нильсен, Федерация шахмат Украины и украинский шахматист Андрей Баришполец.

ФШР позднее подала апелляцию на это решение комиссии по этике FIDE.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Международная шахматная федерация (FIDE) шахматы Федерация шахмат России (ФШР)
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