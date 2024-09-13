В FIDE отменили решение о временном исключении Федерации шахмат России
Апелляционная палата комиссии по этике Международной шахматной федерации (FIDE) отменила решение временно лишить членства Федерацию шахмат России (ФШР), сообщает ТАСС.
Решение о лишении членства было заменено на штраф в размере €45 тыс. Также палата отменила решение о вынесении выговора главе FIDE Аркадию Дворковичу за его участие в попечительском совете ФШР.
7 июня комиссия по этике FIDE обвинила ФШР в нарушении этического и дисциплинарного кодекса организации, отстранив ФШР от членства в FIDE на два года.
Обвинение состояло из трех пунктов. Согласно первому, в попечительский совет ФШР входят лица, находящиеся под международными санкциями, в том числе Сергей Собянин, Сергей Шойгу, Константин Эрнст и Михаил Фридман. Второй пункт касался проведения шахматных турниров в Крыму и на новых территориях. Третий пункт связан с несоблюдением политического нейтралитета.
Жалобу на ФШР подали датский гроссмейстер Петер Хейне Нильсен, Федерация шахмат Украины и украинский шахматист Андрей Баришполец.
ФШР позднее подала апелляцию на это решение комиссии по этике FIDE.
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