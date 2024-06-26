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Федерация шахмат России подала апелляцию на исключение из FIDE

В Федерации шахмат России начали процесс обжалования решения о временном лишении членства российской организации в FIDE, а также потребовали переизбрать комиссию по этике в полном составе
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Федерация шахмат России (ФШР) подала апелляцию на решение комиссии по этике Международной шахматной федерации (FIDE) о временном лишении членства российской организации в FIDE. Об этом со ссылкой на исполнительного директора ФШР Александра Ткачева сообщает ТАСС.

«ФШР придерживается твердого мнения, что субъективное мнение двух членов комиссии по этике FIDE о вероятности ущерба репутации FIDE не может быть достаточным основанием для принятия решения о дисквалификации национальной федерации», — сказал Ткачев.

Кроме того, ФШР направила письмо в FIDE с требованием переизбрать комиссию по этике в полном составе, в том числе и ее председателя, «в связи с неудовлетворительной работой».

7 июня 2024 года комиссия по этике FIDE обвинила Федерацию шахмат России в нарушении этического и дисциплинарного кодекса организации, отстранив ФШР от членства в FIDE на два года. Жалобу подали датский гроссмейстер Петер Хейне Нильсен и украинский шахматист Андрей Баришполец.

Обвинение состояло из трех пунктов. Согласно первому, в попечительский совет ФШР входят лица, находящиеся под международными санкциями, в том числе Сергей Собянин, Сергей Шойгу, Константин Эрнст и Михаил Фридман. Второй пункт касался проведения шахматных турниров в Крыму и на новых территориях. Третий пункт связан с несоблюдением политического нейтралитета. Кроме того, главе FIDE Аркадию Дворковичу был сделан выговор за участие в попечительском совете ФШР.

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Теги
Ярослав Гронский Ярослав Гронский
шахматы Международная шахматная федерация (FIDE) Федерация шахмат России (ФШР)
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