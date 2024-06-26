Федерация шахмат России подала апелляцию на исключение из FIDE
Федерация шахмат России (ФШР) подала апелляцию на решение комиссии по этике Международной шахматной федерации (FIDE) о временном лишении членства российской организации в FIDE. Об этом со ссылкой на исполнительного директора ФШР Александра Ткачева сообщает ТАСС.
«ФШР придерживается твердого мнения, что субъективное мнение двух членов комиссии по этике FIDE о вероятности ущерба репутации FIDE не может быть достаточным основанием для принятия решения о дисквалификации национальной федерации», — сказал Ткачев.
Кроме того, ФШР направила письмо в FIDE с требованием переизбрать комиссию по этике в полном составе, в том числе и ее председателя, «в связи с неудовлетворительной работой».
7 июня 2024 года комиссия по этике FIDE обвинила Федерацию шахмат России в нарушении этического и дисциплинарного кодекса организации, отстранив ФШР от членства в FIDE на два года. Жалобу подали датский гроссмейстер Петер Хейне Нильсен и украинский шахматист Андрей Баришполец.
Обвинение состояло из трех пунктов. Согласно первому, в попечительский совет ФШР входят лица, находящиеся под международными санкциями, в том числе Сергей Собянин, Сергей Шойгу, Константин Эрнст и Михаил Фридман. Второй пункт касался проведения шахматных турниров в Крыму и на новых территориях. Третий пункт связан с несоблюдением политического нейтралитета. Кроме того, главе FIDE Аркадию Дворковичу был сделан выговор за участие в попечительском совете ФШР.
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