Глава РУСАДА назвала фейком статью о сокрытии заключения в деле Валиевой

Агентство AP обвинило руководство WADA в намеренном сокрытии экспертизы, которая могла помочь россиянке при разбирательстве в CAS. Глава РУСАДА заявила, что эта публикация не имеет ничего общего с действительностью

Камила Валиева (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Статья агентства Associated Press о предполагаемом сокрытии руководством Всемирного антидопингового агентства (WADA) результатов экспертизы, которая могла бы стать аргументом в пользу дисквалифицированной фигуристки Камилы Валиевой, не соответствует действительности и является частью информационной войны. Об этом ТАСС заявила генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

«Опубликованное вчера в СМИ сообщение об экспертной оценке в пользу версии спортсменки не имеет ничего общего с действительностью и является фейком», — сказала Логинова.

Глава РУСАДА отметила, что стандарт по тестированию и расследованиям строго обязывает стороны обеспечить конфиденциальность любой информации и независимость этого расследования. «Если верить вчерашней публикации, то в отношении ряда международных функционеров необходимо провести разбирательство со всеми вытекающими последствиями», — добавила она.

По словам главы РУСАДА, «подобные вбросы» дают новые поводы для распространения ложной информации, которая порочит честь и спортсмена, и антидопинговых организаций.

Она отметила, что в ходе разбирательства у сторон обвинения и защиты было более чем достаточно времени, чтобы провести все необходимые исследования и предоставить их результаты в поддержку своих позиций.

«В целом очевидно, что это часть информационной войны, направленной на умышленное втягивание российской стороны и, в частности, РУСАДА в очередные скандалы», — считает Логинова.

AP 12 сентября сообщило, что руководство WADA преднамеренно скрыло результаты научного эксперимента, который мог бы стать аргументом в пользу Валиевой на суде о дисквалификации на фоне провала допинг-теста.

В WADA в ответ заявили, что эксперимент, подтвердивший возможность случайного попадания запрещенного вещества в организм российской фигуристки в бытовых условиях, не был частью официального расследования.

Валиева объясняла попадание запрещенного вещества в свой организм тем, что триметазидин принимал для сердца ее дедушка, и в итоге произошло бытовое «загрязнение». По данным Associated Press, швейцарский ученый Марсьяль Сожи для РУСАДА провел эксперимент и опытным путем подтвердил, что остатки измельченной таблетки действительно могли стать причиной положительного допинг-теста. Но его заключение в итоге не рассматривалось при разбирательстве в CAS, писало издание.

В итоге CAS в январе дисквалифицировал Валиеву на четыре года за допинг. При этом дисквалификация российской спортсменки отсчитывается с 2021 года. В результате она потеряла золотые медали Олимпиады в Пекине в командном турнире, чемпионата Европы, золото, серебро и бронзу чемпионата России (2022, 2023, 2024), золото чемпионата России по прыжкам (2023).