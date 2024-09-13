 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Глава РУСАДА назвала фейком статью о сокрытии заключения в деле Валиевой

Агентство AP обвинило руководство WADA в намеренном сокрытии экспертизы, которая могла помочь россиянке при разбирательстве в CAS. Глава РУСАДА заявила, что эта публикация не имеет ничего общего с действительностью
Камила Валиева
Камила Валиева (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Статья агентства Associated Press о предполагаемом сокрытии руководством Всемирного антидопингового агентства (WADA) результатов экспертизы, которая могла бы стать аргументом в пользу дисквалифицированной фигуристки Камилы Валиевой, не соответствует действительности и является частью информационной войны. Об этом ТАСС заявила генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

«Опубликованное вчера в СМИ сообщение об экспертной оценке в пользу версии спортсменки не имеет ничего общего с действительностью и является фейком», — сказала Логинова.

Глава РУСАДА отметила, что стандарт по тестированию и расследованиям строго обязывает стороны обеспечить конфиденциальность любой информации и независимость этого расследования. «Если верить вчерашней публикации, то в отношении ряда международных функционеров необходимо провести разбирательство со всеми вытекающими последствиями», — добавила она.

Юрист оценила, как статья о скрытом заключении повлияет на дело Валиевой
Спорт
Камила Валиева

По словам главы РУСАДА, «подобные вбросы» дают новые поводы для распространения ложной информации, которая порочит честь и спортсмена, и антидопинговых организаций.

Она отметила, что в ходе разбирательства у сторон обвинения и защиты было более чем достаточно времени, чтобы провести все необходимые исследования и предоставить их результаты в поддержку своих позиций.

«В целом очевидно, что это часть информационной войны, направленной на умышленное втягивание российской стороны и, в частности, РУСАДА в очередные скандалы», — считает Логинова.

AP 12 сентября сообщило, что руководство WADA преднамеренно скрыло результаты научного эксперимента, который мог бы стать аргументом в пользу Валиевой на суде о дисквалификации на фоне провала допинг-теста.

В WADA в ответ заявили, что эксперимент, подтвердивший возможность случайного попадания запрещенного вещества в организм российской фигуристки в бытовых условиях, не был частью официального расследования.

Валиева объясняла попадание запрещенного вещества в свой организм тем, что триметазидин принимал для сердца ее дедушка, и в итоге произошло бытовое «загрязнение». По данным Associated Press, швейцарский ученый Марсьяль Сожи для РУСАДА провел эксперимент и опытным путем подтвердил, что остатки измельченной таблетки действительно могли стать причиной положительного допинг-теста. Но его заключение в итоге не рассматривалось при разбирательстве в CAS, писало издание.

В итоге CAS в январе дисквалифицировал Валиеву на четыре года за допинг. При этом дисквалификация российской спортсменки отсчитывается с 2021 года. В результате она потеряла золотые медали Олимпиады в Пекине в командном турнире, чемпионата Европы, золото, серебро и бронзу чемпионата России (2022, 2023, 2024), золото чемпионата России по прыжкам (2023).

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией

ЦБ повысил ключевую ставку до 19%

Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом на Маврикий

Орбан заявил, что у него в рукаве есть козыри для мира на Украине

Как подорожает ипотека после повышения ключевой ставки

Власти Москвы объяснили направления на проверку фертильности

Туристка отсудила у МВД полмиллиона за срыв поездки в Таиланд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание допинг Камила Валиева РУСАДА CAS WADA
Камила Валиева фото

Камила Валиева

фигуристка
26 апреля 2006 года
Материалы по теме
Глава «Самбо-70» сообщил, что Валиева будет работать на «Первом канале»
Спорт
В WADA нашли «неточности» в статье о сокрытии экспертизы в деле Валиевой
Спорт
WADA скрыло заключение эксперта, способное оправдать фигуристку Валиеву
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 100,8 (+0,41) Инвестиции, 17:50 Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 90,93 (-0,18) Инвестиции, 17:50
В Пензе поставили укрытие от ударов беспилотниковОбщество, 19:56
Зеленский заявил, что систем Patriot у Киева больше заявленногоПолитика, 19:55
Зачем Германия направила свои военные корабли к берегам ТайваняПолитика, 19:53
Лучшая российская теннисистка-юниорка вышла в финал турнира в ТунисеСпорт, 19:47
Обняли и перенесли девушку: в МЧС призвали уступать дорогу пожарнымОбщество, 19:44
Глава РУСАДА назвала фейком статью о сокрытии заключения в деле ВалиевойСпорт, 19:42
Фигуранта дела о завышении цен для «Военторга» не стали отправлять в СИЗООбщество, 19:32
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Почему Ким Чен Ын решил увеличить ядерный арсенал КНДР по экспонентеПолитика, 19:28
Британский министр назвал кота Ларри «маленьким ублюдком»Политика, 19:27
Росстат улучшил оценку роста ВВП во втором кварталеЭкономика, 19:25
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 19:17
ЦБ ужесточил для банков условия заимствований в юаняхФинансы, 19:13
Globaltrans объявил о выкупе расписок и делистинге с МосбиржиИнвестиции, 19:12
Осетины попросили петербургскую фирму снять с продажи пироги со свининойОбщество, 19:00