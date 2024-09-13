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Конкурент Сафонова пропустил тренировку ПСЖ

Конкурент Сафонова Доннарумма пропустил тренировку ПСЖ
У Джанлуиджи Доннаруммы недавно родился ребенок. Таким образом, голкипер сборной России Матвей Сафонов может дебютировать в составе ПСЖ в субботнем матче с «Брестом»
Джанлуиджи Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма (Фото: Claudio Villa / Getty Images)

Основной голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма пропустил тренировку клуба в пятницу, 13 сентября. Об этом сообщает L'Equipe.

У вратаря сборной Италии недавно родился ребенок.

Таким образом, голкипер сборной России Матвей Сафонов может дебютировать в составе ПСЖ в субботу в домашнем матче четвертого тура чемпионата Франции против «Бреста».

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Матвей Сафонов

В первых трех турах Сафонов не играл. ПСЖ одержал три победы.

ПСЖ объявил о транфере Сафонова из «Краснодара» 14 июня. Соглашение рассчитано до лета 2029 года. Стоимость трансфера голкипера сборной России оценивается в €20 млн.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ПСЖ Олег Сафонов Джанлуиджи Доннарумма
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