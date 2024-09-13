Конкурент Сафонова пропустил тренировку ПСЖ
Основной голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма пропустил тренировку клуба в пятницу, 13 сентября. Об этом сообщает L'Equipe.
У вратаря сборной Италии недавно родился ребенок.
Таким образом, голкипер сборной России Матвей Сафонов может дебютировать в составе ПСЖ в субботу в домашнем матче четвертого тура чемпионата Франции против «Бреста».
В первых трех турах Сафонов не играл. ПСЖ одержал три победы.
ПСЖ объявил о транфере Сафонова из «Краснодара» 14 июня. Соглашение рассчитано до лета 2029 года. Стоимость трансфера голкипера сборной России оценивается в €20 млн.
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