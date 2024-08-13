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В «Родине» сообщили диагноз футболиста, которого увезли с поля на скорой

В «Родине» рассказали о состоянии Калмыкова, которого увезли с поля на скорой
Форвард Амур Калмыков получил травму головы в столкновении с голкипером «Чайки», скорая выехала прямо на поле, чтобы его забрать. Футболисту в итоге диагностировали среднетяжелую черепно‑мозговую травму
Амур Калмыков
Амур Калмыков (Фото: телеграм-канал ФК «Родина»)

Нападающему «Родины» Амуру Калмыкову, который получил повреждение в матче Первой лиги с «Чайкой», диагностирована черепно‑мозговая травма. Об этом «Матч ТВ» сообщил пресс‑атташе московского клуба Иван Потапов.

Калмыков 11 августа получил травму на 28-й минуте встречи, столкнувшись с выпрыгнувшим за мячом голкипером соперников Михаилом Штепой. Форвард потерял сознание и несколько минут пролежал на газоне, скорая помощь выехала прямо на поле, чтобы его забрать.

«У Амура среднетяжелая черепно‑мозговая травма. Состояние стабильное, сейчас решается вопрос о его переводе в специализированное отделение для дальнейшего консервативного лечения», — сказал Потапов.

Калмыкову 30 лет, он играет за «Родину» с 2022 года.

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Футбол ФК Родина Москва
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