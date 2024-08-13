В «Родине» сообщили диагноз футболиста, которого увезли с поля на скорой
Нападающему «Родины» Амуру Калмыкову, который получил повреждение в матче Первой лиги с «Чайкой», диагностирована черепно‑мозговая травма. Об этом «Матч ТВ» сообщил пресс‑атташе московского клуба Иван Потапов.
Калмыков 11 августа получил травму на 28-й минуте встречи, столкнувшись с выпрыгнувшим за мячом голкипером соперников Михаилом Штепой. Форвард потерял сознание и несколько минут пролежал на газоне, скорая помощь выехала прямо на поле, чтобы его забрать.
«У Амура среднетяжелая черепно‑мозговая травма. Состояние стабильное, сейчас решается вопрос о его переводе в специализированное отделение для дальнейшего консервативного лечения», — сказал Потапов.
Калмыкову 30 лет, он играет за «Родину» с 2022 года.
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