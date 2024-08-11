Футболиста Первой лиги Калмыкова увезли с поля на скорой из-за травмы головы

Футболиста Первой лиги увезли с поля на скорой из-за травмы головы

Амур Калмыков получил травму головы в столкновении с голкипером «Чайки». Он несколько минут пролежал на газоне, скорая помощь выехала прямо на поле, чтобы его забрать

Амур Калмыков (Фото: vk.com/fc_rodina)

Нападающий «Родины» Амур Калмыков получил травму головы в матче Первой лиги с «Чайкой» (Песчанокопское) после столкновения с голкипером соперников Михаилом Штепой.

Матч прошел на стадионе «Чайки» и завершился со счетом 2:2.

Калмыков получил травму на 28-й минуте встречи, столкнувшись с выпрыгнувшим за мячом Штепой, и упал на газон.

Форварду оказали первую помощь. Потом на поле выехала машина скорой помощи, футболиста увезли, в этот момент он уже был в сознании.

Калмыкову 30 лет, он играет за «Родину» с 2022 года.