Футболиста Первой лиги увезли с поля на скорой из-за травмы головы
Нападающий «Родины» Амур Калмыков получил травму головы в матче Первой лиги с «Чайкой» (Песчанокопское) после столкновения с голкипером соперников Михаилом Штепой.
Матч прошел на стадионе «Чайки» и завершился со счетом 2:2.
Калмыков получил травму на 28-й минуте встречи, столкнувшись с выпрыгнувшим за мячом Штепой, и упал на газон.
Форварду оказали первую помощь. Потом на поле выехала машина скорой помощи, футболиста увезли, в этот момент он уже был в сознании.
Калмыкову 30 лет, он играет за «Родину» с 2022 года.
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