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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Федорищев позвонил теннисистке Шнайдер и поздравил с серебряной медалью

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев позвонил теннисистке Диане Шнайдер и поздравил ее с серебряной медалью на Олимпийских играх в Париже. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Диане 20 лет, родилась и делала свои первые спортивные шаги в городе Жигулевск (Самарская область — прим. РБК). Позвонил ей, поздравил с медалью», — говорится в посте.

Она выступала вместе с Миррой Андреевой из Красноярска.

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Мирра Андреева и Диана Шнайдер

Российские теннисистки Андреева и Шнайдер проиграли в финале олимпийского турнира в парном разряде итальянкам Саре Эррани и Джасмин Паолини и завоевали серебряные медали Олимпиады в Париже.

Они выиграли первую медаль для российских спортсменов на Олимпиаде-2024. Всего в Париже выступают 15 российских атлетов в нейтральном статусе.

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Вячеслав Федорищев Диана Шнайдер медаль Олимпиада-2024
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