Федорищев позвонил теннисистке Шнайдер и поздравил с серебряной медалью
Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев позвонил теннисистке Диане Шнайдер и поздравил ее с серебряной медалью на Олимпийских играх в Париже. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«Диане 20 лет, родилась и делала свои первые спортивные шаги в городе Жигулевск (Самарская область — прим. РБК). Позвонил ей, поздравил с медалью», — говорится в посте.
Она выступала вместе с Миррой Андреевой из Красноярска.
Российские теннисистки Андреева и Шнайдер проиграли в финале олимпийского турнира в парном разряде итальянкам Саре Эррани и Джасмин Паолини и завоевали серебряные медали Олимпиады в Париже.
Они выиграли первую медаль для российских спортсменов на Олимпиаде-2024. Всего в Париже выступают 15 российских атлетов в нейтральном статусе.
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