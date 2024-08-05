Федорищев позвонил теннисистке Шнайдер и поздравил с серебряной медалью

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев позвонил теннисистке Диане Шнайдер и поздравил ее с серебряной медалью на Олимпийских играх в Париже. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Диане 20 лет, родилась и делала свои первые спортивные шаги в городе Жигулевск (Самарская область — прим. РБК). Позвонил ей, поздравил с медалью», — говорится в посте.

Она выступала вместе с Миррой Андреевой из Красноярска.

Российские теннисистки Андреева и Шнайдер проиграли в финале олимпийского турнира в парном разряде итальянкам Саре Эррани и Джасмин Паолини и завоевали серебряные медали Олимпиады в Париже.

Они выиграли первую медаль для российских спортсменов на Олимпиаде-2024. Всего в Париже выступают 15 российских атлетов в нейтральном статусе.