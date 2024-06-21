В Петербурге собрались выплатить по ₽5 млн каждому победителю Олимпиады

Согласно проекту постановления, премии предусмотрены для спортсменов из Санкт-Петербурга, которые смогут занять призовые места на Играх в Париже

Власти Санкт-Петербурга собираются установить для участников предстоящих Олимпийских игр в Париже премии, размер которых будет доходить до 5 млн руб. Проект постановления опубликован на сайте администрации города и сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Первой внимание на него обратила «Фонтанка».

Согласно документу, каждый спортсмен из Санкт-Петербурга, завоевавший золотые медали, должен получить 5 млн руб. от властей города. За серебряные медали размер выплат составлит 2,5 млн, а за бронзу — 1,5 млн руб. Кроме того, премии предусмотрены для спортсменов, занявших места с четвертого по шестое. Для них выплаты установлены в размере 678 тыс., 452 тыс. и 339 тыс. руб. соответственно.

Плюс ко всему документ предусматривает премии вплоть до четвертого места для участников соревнований в командных видах спорта. Однако Международный олимпийский комитет (МОК) запретил россиянам состязаться в подобных дисциплинах.

Санкт-Петербург стал первым российским субъектом, который предложит индивидуальные премии участникам Олимпийских игр. В конце 2023 года в Минспорте заявили, что для российских спортсменов, согласившихся принять нейтральный статус на Играх в Париже, не будут предусмотрены финансовая поддержка и призовые выплаты от государства.

Ранее МОК назвал первых российских спортсменов, допущенных на Игры в Париже. В список попали 14 человек, представляющих такие дисциплины, как велоспорт, прыжки на батуте и борьбу.

В велоспорте на шоссе допущены Тамара Дронова, Алена Иванченко и Александр Власов, в прыжках на батуте — Анжела Бладцева. Также на Игры допущены десять российских борцов: Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова.