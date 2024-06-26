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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Превзошедшие чемпионов ОИ-2024 на Кубке России пловцы получат по ₽2 млн

Превзошедшие результаты чемпионов ОИ на Кубке России пловцы получат по ₽2 млн
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Финал Кубка России по плаванию пройдет в конце июля в Екатеринбурге. Большинство лидеров сборной страны отказались выступать на Олимпиаде в нейтральном статусе
Фото: Xu Chang / XinHua / Global Look Press
Фото: Xu Chang / XinHua / Global Look Press

Участники предстоящего финала Кубка России по плаванию, которые повторят или превзойдут результат победителя Олимпийских игр 2024 года в Париже в той же дисциплине, получат по 2 млн руб. призовых, сообщило «РИА Новости» в пресс-службе Всероссийской федерации плавания.

«Сумма призовых спортсмену, повторившему или превзошедшему результат чемпиона Олимпийских игр в Париже, увеличена до 2 млн руб. Сумма призовых за другие места будет указана в новом положении, которое будет опубликовано позднее», — сказали в федерации.

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Финал Кубка России состоится с 23 по 28 июля в Екатеринбурге. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Почти все лидеры сборной России по плаванию говорили, что не будут выступать в Париже в нейтральном статусе, и не пытались его получить. Сейчас он есть только у шестикратной чемпионки мира Юлии Ефимовой и Евгения Сомова. Ефимова не смогла выполнить квалификационный норматив на дистанциях 100 и 200 м брассом, на Олимпиаде она выступить не сможет. Сомов, у которого выполнен норматив на 100-метровке брассом, говорил о планах поехать на Игры.

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