Превзошедшие чемпионов ОИ-2024 на Кубке России пловцы получат по ₽2 млн
Участники предстоящего финала Кубка России по плаванию, которые повторят или превзойдут результат победителя Олимпийских игр 2024 года в Париже в той же дисциплине, получат по 2 млн руб. призовых, сообщило «РИА Новости» в пресс-службе Всероссийской федерации плавания.
«Сумма призовых спортсмену, повторившему или превзошедшему результат чемпиона Олимпийских игр в Париже, увеличена до 2 млн руб. Сумма призовых за другие места будет указана в новом положении, которое будет опубликовано позднее», — сказали в федерации.
Финал Кубка России состоится с 23 по 28 июля в Екатеринбурге. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Почти все лидеры сборной России по плаванию говорили, что не будут выступать в Париже в нейтральном статусе, и не пытались его получить. Сейчас он есть только у шестикратной чемпионки мира Юлии Ефимовой и Евгения Сомова. Ефимова не смогла выполнить квалификационный норматив на дистанциях 100 и 200 м брассом, на Олимпиаде она выступить не сможет. Сомов, у которого выполнен норматив на 100-метровке брассом, говорил о планах поехать на Игры.
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