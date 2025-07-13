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Спорт ,  
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Звезды НХЛ разгромили игроков КХЛ в «Матче года» с перевесом в 12 шайб

Звезды НХЛ, среди которых были Александр Овечкин, Артемий Панарин и Евгений Малкин, провели в Москве «Матч года» с лучшими игроками КХЛ. Встреча завершилась со счетом 15:3
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Команда из российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграла сборную Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в благотворительном «Матче года». Встреча на «ЦСКА Арене» в Москве завершилась со счетом 15:3.

У команды российских игроков НХЛ хет-триком отметился Василий Подколзин, по две шайбы забросили Максим Цыплаков и Кирилл Марченко. По разу отличились Артемий Панарин, Андрей Свечников, Павел Бучневич, Евгений Малкин, Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Матвей Мичков и Андрей Кузьменко.

В составе КХЛ голами отметились Илья Ковальчук, Виталий Кравцов и Николай Голдобин. В буллитной серии победу также одержала команда НХЛ (2:1).

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Фото:Олег Бухарев/ТАСС

Подобный матч прошел во второй раз. В 2024 году встреча завершилась со счетом 8:8. Тогда  «Матч года» собрал более 12 тыс. зрителей и 10 млн руб.

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Хоккей НХЛ КХЛ Александр Овечкин Евгений Малкин Артемий Панарин
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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