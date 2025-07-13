Первый номер драфта НХЛ-2012 рассказал об «удивительных событиях» в КХЛ
Переезд китайского «Куньлунь Ред Старс» из Мытищ на «СКА Арену» в Санкт-Петербурге является одним из удивительных событий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), считает первый номер драфта НХЛ-2012 и форвард омского «Авангарда» Наиль Якупов, которого цитирует телеграм-канал «Ерыкаловщина».
«Я, честно, удивился новости о переезде «Куньлуня» в Питер. Как-то не складывалось у меня. Но у нас может произойти что угодно. Кому рассказываешь — не верят», — сказал Якупов.
Якупов рассказал, как «встретил с грибами в одеянии лесном» форварда Сергея Мозякина, заявив, что «в эту историю тоже никто не верил».
Нападающий отметил, что третьим удивительным событием является возвращение возглавлявшего с 2018-го по 2022-й год «Авангард» канадского тренера Боба Хартли в КХЛ.
«Третье удивительное событие — Боб Хартли в «Локомотиве». Он всегда говорил, что он «устал, пора на пенсию, Флорида, внуки, кока-кола зеро. У нас сейчас колу много откуда привозят: из Беларуси, из Киргизии», — сказал Якупов.
В начале июля пресс-служба КХЛ сообщила, что китайская команда «Куньлунь» в следующем сезоне 2025/26 проведет домашние матчи на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге, а не в подмосковных Мытищах.
В июне петербургский СКА заявил, что пока не планирует использовать «СКА Арену» в качестве домашней площадки из-за неудобств с транспортом. Станция метро «Парк Победы», расположенная ближе всего к арене, была закрыта на капитальный ремонт.
С 2020 года «Куньлунь» проводил домашние матчи в Подмосковье из-за пандемии коронавируса. В марте текущего года администрация Мытищ сообщала, что китайская команда продолжит выступать в городе и в следующем сезоне.
«СКА Арена» была введена в эксплуатацию в конце 2023 года. Она является крупнейшей ледовой площадкой в мире и может вместить более 20 тыс. зрителей на хоккейных матчах. В декабре 2024 года стало известно, что стоимость строительства достигла около 80 млрд рублей.
В сезоне 2024/25 «Куньлунь» занял девятое место Западной конференции и вновь не смог пройти в плей-офф Кубка Гагарина.
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