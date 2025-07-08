Лучший защитник-бомбардир КХЛ перешел в СКА

Канадец Тревор Мерфи подписал двухлетний контракт с петербургским клубом

Тревор Мерфи (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Канадский защитник Тревор Мерфи перешел в СКА. Об этом сообщается на сайте петербургского клуба.

Контракт с 29-летним хоккеистом рассчитан на два года.

C 2021 года Мерфи играл за новосибирскую «Сибирь». В прошлом сезоне он набрал 58 (13+45) очков в 64 матчах регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ и 6 (2+4) очков в семи играх плей-офф.

Мерфи — самый результативный защитник и лучший ассистент минувшей «регулярки».

В минувшем сезоне СКА стал седьмым в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф проиграл московскому «Динамо». После этого Игорь Ларионов сменил Романа Ротенберга на посту главного тренера.