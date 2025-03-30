Китайский клуб КХЛ еще один сезон будет выступать в Мытищах

«Куньлунь» проводит домашние матчи в Подмосковье с сезона 2020/21

Игроки «Куньлуня» (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Китайский клуб КХЛ «Куньлунь Ред Стар» еще один сезон будет проводить домашние матчи в подмосковных Мытищах, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Сезон 2025/26 пекинский хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар» снова проведет на уже знакомой и домашней для себя «Арене Мытищи имени В.И. Шалимова», — говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне «Куньлунь» занял девятое место в Западной конференции и не попал в плей-офф. «Главным событием стало то, что команду, которая уже несколько лет проводит свои домашние матчи на «Арене Мытищи», в городе полюбили. Свидетельство этому — 5 тыс. зрителей на трибунах в последнем матче первенства против омского «Авангарда», — добавили в администрации городского округа Мытищи.

«Куньлунь» был основан в 2016 году и сразу заявлен в КХЛ, китайская команда только один раз выходила в плей-офф — в дебютном сезоне.

Команда с 2020 года проводит домашние матчи в Мытищах, когда клуб переехал в Россию из-за пандемии коронавируса.