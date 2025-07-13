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Спорт ,  
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Второй бомбардир РПЛ продлил контракт с «Рубином»

Даку продлил контракт с «Рубином» после сорвавшегося трансфера в «Зенит»
Соглашение албанского форварда Мирлинда Даку с казанским клубом рассчитано до лета 2029 года
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Мирлинд Даку (Фото: Sergey Elagin / Global look press)

Казанский «Рубин» подписал новый контракт с албанским нападающим Мирлиндом Даку, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение форварда с клубом рассчитано до лета 2029 года.

«Этот сериал закончился — Даку остается с нами», — говорится в заявлении «Рубина».

У «Зенита» сорвался трансфер второго бомбардира РПЛ
Спорт
Мирлинд Даку

Gazeta Blic 12 июня сообщала, что Даку перейдет в петербургский «Зенит» за €4,5 млн. Однако 17 июня председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев рассказал, что «Зенит» не смог договориться о личном контракте с футболистом.

Даку в сезоне 2024/25 провел 29 матчей, в которых забил 15 мячей (все в РПЛ) и сделал восемь голевых передач. Он занял второе место в списке лучших бомбардиров РПЛ, уступив Манфреду Угальде из «Спартака» (17).

За сборную Албании Даку провел 11 игр с 2023 года и забил один гол.

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Футбол ФК Рубин Казань Мирлинд Даку
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