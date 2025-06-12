«Зенит» решил купить у «Рубина» второго бомбардира РПЛ
«Зенит» и «Рубин» ведут переговоры по переходу нападающего сборной Албании и второго бомбардира РПЛ Мирлинда Даку, сообщила пресс-служба казанской команды, которую цитирует «Бизнес Online».
Ранее в четверг Gazeta Blic написала, что Даку перейдет в петербургский клуб за €4,5 млн.
«Наш клуб действительно находится в переговорном процессе с «Зенитом» по трансферу игрока», — заявили в «Рубине».
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сказал «Спорт-Экспрессу», что информация о возможном переходе Даку «близка к правде», и призвал ждать официального сообщения.
Даку в сезоне 2024/25 провел 29 матчей, в которых забил 15 мячей и сделал восемь голевых передач.
За сборную Албании Даку провел 11 игр с 2023 года и забил один гол.
В прошлом году на Евро Даку попал в скандал. После матча второго тура со сборной Хорватии (2:2), в котором албанцы сравняли счет на последних секундах, Даку подошел к трибуне своих болельщиков с мегафоном и начал выкрикивать оскорбительные лозунги в адрес сербов и македонцев, а фанаты поддержали его. Через некоторое время УЕФА дисквалифицировал футболиста, а ему пришлось принести извинения.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца
Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России
Вучич отказался подписать документ с осуждением военной операции России
Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»
Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений
Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города
Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине
Клишас призвал ужесточить уголовную ответственность за изнасилования
У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля
Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов