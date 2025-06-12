«Зенит» решил купить у «Рубина» второго бомбардира РПЛ

В «Рубине» подтвердили информацию Gazeta Blic о переговорах с «Зенитом» по Мирлинду Даку. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев также назвал новости о возможном переходе албанца «близкими к правде»

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

«Зенит» и «Рубин» ведут переговоры по переходу нападающего сборной Албании и второго бомбардира РПЛ Мирлинда Даку, сообщила пресс-служба казанской команды, которую цитирует «Бизнес Online».

Ранее в четверг Gazeta Blic написала, что Даку перейдет в петербургский клуб за €4,5 млн.

«Наш клуб действительно находится в переговорном процессе с «Зенитом» по трансферу игрока», — заявили в «Рубине».

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сказал «Спорт-Экспрессу», что информация о возможном переходе Даку «близка к правде», и призвал ждать официального сообщения.

Даку в сезоне 2024/25 провел 29 матчей, в которых забил 15 мячей и сделал восемь голевых передач.

За сборную Албании Даку провел 11 игр с 2023 года и забил один гол.

В прошлом году на Евро Даку попал в скандал. После матча второго тура со сборной Хорватии (2:2), в котором албанцы сравняли счет на последних секундах, Даку подошел к трибуне своих болельщиков с мегафоном и начал выкрикивать оскорбительные лозунги в адрес сербов и македонцев, а фанаты поддержали его. Через некоторое время УЕФА дисквалифицировал футболиста, а ему пришлось принести извинения.