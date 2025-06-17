У «Зенита» сорвался трансфер второго бомбардира РПЛ
«Зенит» не смог договориться о личном контракте с футболистом казанского «Рубина» Мирлиндом Даку, он не перейдет в петербургский клуб. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев.
«Просто не удалось договориться с игроком и его представителем. Он не перейдет в «Зенит», — сказал Медведев.
На прошлой неделе Gazeta Blic сообщала, что Даку перейдет в петербургский клуб за €4,5 млн. Медведев тогда говорил, что информация о возможном переходе «близка к правде», и призвал ждать официального сообщения. Позднее «Спорт-Экспресс» написал, что трансфер находится под угрозой срыва.
Даку в сезоне 2024/25 провел 29 матчей, в которых забил 15 мячей (все в РПЛ) и сделал восемь голевых передач. Он занял второе место в списке лучших бомбардиров РПЛ, уступив Манфреду Угальде из «Спартака» (17).
За сборную Албании Даку провел 11 игр с 2023 года и забил один гол.
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