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Клуб Слуцкого довел беспроигрышную серию в чемпионате Китая до 19 матчей

«Шэньхуа» Слуцкого победил «Чанчунь», продлив беспроигрышную серию
«Шанхай Шэньхуа» обыграл «Чанчунь Ятай» со счетом 3:2 и идет на втором месте в турнирной таблице
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

«Шанхай Шэньхуа», который тренирует Леонид Слуцкий, обыграл «Чанчунь Ятай» в 19-м туре чемпионата Китая.

Матч завершился со счетом 3:2. Победный гол на 78-й минуте забил Чжу Чэньцзе.

«Шэньхуа» идет на втором месте в турнирной таблице, уступая «Шанхай Порт», у которого также нет поражений, два очка.

В следующем туре клуб Слуцкого сыграет с «Цанчжоу», который идет на 13-м месте. 17 июля «Шэньхуа» также сыграет в 1/8 финала Кубка Китая с «Шэньчжэнем».

Слуцкий одержал крупнейшую победу с момента начала работы в Китае
Спорт
Леонид Слуцкий

С приходом Слуцкого шанхайская команда еще ни разу не проиграла в этом сезоне, сыграв в 21 матче, включая игры Кубка и Суперкубка.

Слуцкий — бывший главный тренер сборной России; с ноября 2022-го, после ухода из казанского «Рубина», он оставался без команды. В Китае он начал работать этой зимой.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Китай Леонид Слуцкий (тренер)
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